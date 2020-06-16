保費懸崖續慘 傳統型保單初年度保費連2月年衰逾4成

壽險公會今 (16) 日公布最新統計，受 7 月多項保險新制一起上路衝擊，1-5 月初年度保費收入 3253.06 億元，較去年減少 40.0%，其中，傳統型保單 5 月買氣續衰，單月初年度保費收入較去年同期減少 40.5%，為連續兩個月呈現年減超過 4 成，保費懸崖狀況未見改善。

壽險業 1~5 月總保費收入達 1 兆 2528.28 億元，較去年度 1 兆 4333.9 億元、減少 12.6%；其中，初年度保費收入 3253.06 億元，較去年度 5417.4 億元、減少 40%，續年度保費收入 9275.22 億元，較去年度 8916.5 億元、增加 4.0%。

壽險公會表示，在保單責任準備金利率下調 1 碼、利變型保單宣告利率走低，傳統型保單買氣不佳，以及金管會公布宣告利率平穩機制於今年 7 月實施，明定壽險業宣告利率應考量固定收益債券利息收益率，更貼近實際債市利率，且保單的合約服務邊際利潤 (CSM) 不得為負，致使傳統型商品銷售力道減弱，傳統型保單 5 月的初年度保費收入相較去年同期減少 40.5%。

而投資型保單部分也呈現衰退，壽險公會表示，受限於保險局就先前銷售主力的目標到期債券基金投資型保單擬訂新管理措施，規定基金投資的所有債券必須是 BBB + 級以上，即便投資 BBB + 級的債券，最多也不能逾基金淨值的 40%，以致連結保單的基金收益減少，進而影響投資型保單業績，另外，美國聯準會降息 6 碼亦衝擊美元保單銷量，投資型保單 5 月的初年度保費收入相較去年同期減少 37.9%，年減率雖不像上月高達超過 4 成，但也相去不遠。