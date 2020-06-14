〈新鮮人理財〉薪水有限 四大投保重點把錢花在刀口上

畢業季將至，受到新冠病毒肺炎疫情衝擊產業經濟的因素，不僅增加今年社會新鮮人的求職難度，可能也會影響第一份薪資水平；全球人壽表示，工作剛起步的社會新鮮人可以做保單規劃的預算相當有限，每一分錢都要用在刀口上，建議可透過 4 大投保重點去規劃保障，為自己的未來撐傘。

世界各國近年來普遍面臨新鮮人低薪的問題，台灣也不例外。據勞動部最新統計，大學教育程度之初任人員每月經常性薪資僅 28849 元，低於 3 萬元。勞動部因應此次疫情，祭出「青年就業獎勵計劃」，預計 6 月 15 日上路，力挺青年穩定就業可以拿到獎勵金。

新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊經濟，可能加劇新鮮人低薪困境，全球人壽表示，觀察到這個年齡層普遍有「低薪資」的問題，也因為如此，全球人壽建議工作剛起步的社會新鮮人，可先以實支實付醫療險、意外險及意外醫療險、失能扶助險及壽險等 4 大重點進行規劃。

首先，要先在實支實付醫療險上做足保障，可轉嫁醫療時所需的醫療費用，就算過去父母曾經幫忙投保終身醫療險，也可以補足現在高額自費醫療項目部分的支出。

第二，要補強意外險及意外醫療險，因為社會新鮮人不論是工作或個人生活，較常在外面奔波，騎車、開車發生意外的機率也會比較高，因此，必須要超前部署去思考，如果這時候發生意外風險，自己是否能夠承擔，是否會造成家人額外的負擔。

第三，添加失能扶助險，超前部署失能後的照護需求。由於年輕體能佳，即使遇到疾病或意外來敲門，相對有機會治癒，但同時也可能拉長復原期或失能照護期；此時就可用失能扶助險來移轉失能照護的風險。

假設失能照護期可能為 10 至 30 年不等，失能扶助金即可協助新鮮人填補工作收入與照護費用。全球人壽建議社會新鮮人，投保金額至少要 3 萬元，一旦發生 1-6 級失能時，每個月可以領失能扶助金 3 萬元，繳費 20 年期就能保障終身。

全球人壽也提醒社會新鮮人，不要以為有了醫療險、意外險等健康險，就忽略了壽險的重要性，認為壽險用不到。從實務理賠來看，壽險還是有必要列入基本投保規劃 4 大重點，因為不論是意外或重大傷病，都可能讓我們提前離開家人，壽險可以減輕家人處理身後事的負擔，甚至可能有多餘的金錢可以照顧家人。

若是因為預算考量，可以選擇定期壽險；若想同步累積資產，則可透過投資型保單，比如變額萬能壽險，用小錢累積財富、放大資產，除了可選擇定期繳或彈性繳之外，也可以自主選擇投資標的或是交由專家協助挑選標的，滿足參與投資及壽險保障的雙重需求。

全球人壽表示，這世代新鮮人的資訊很充沛，常常會主動上網做功課、找保險資訊，但仍必須回歸保險的保障本質，從自己的需求分析去規劃，才能規劃出符合自己風險需求的保單，並且每年定期檢視調整，如有疑問也應該與信賴的壽險顧問諮詢，才能找出最佳方案。