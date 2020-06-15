〈緯穎股東會〉遠距商機、5G需求 全年營運將優於去年

緯穎 (6669-TW) 今 (15) 日召開股東會，董事長林憲銘表示，上半年在疫情影響下，營運充滿挑戰，但 5 月供應鏈趨穩，在遠距商機延續、5G 需求帶動，預期今年總體需求變化不大，下半年可望較上半年成長，全年仍將優於去年。

林憲銘表示，新冠肺炎為今年營運增添許多不確定因素，包含要快速因應供應鏈缺料、產能不足、國際物流問題等，坦言上半年營運充滿挑戰，不過，在宅經濟、視訊會議、遠距教學、居家辦公等應用發酵，可望為雲端資料中心持續注入成長動能，成為後疫情時代、未來世界的新常態。

展望未來，林憲銘指出，疫情改變全球生活、工作模式，對科技業是利多，因為改變就會用到科技、服務，並預期肺炎不會在短時間消失、疫苗研發也仍需時間。

林憲銘進一步指出，未來將持續提升產品競爭力、加強研發，也看好今年是 5G 元年，AI、邊緣運算將成為未來產業第二成長曲線，激勵雲端、大數據及物聯網應用。

全球布局方面，總經理洪麗甯表示，緯穎成立至今仍以美國市場為主，中國業務則低於 1%，以避開削價競爭、對手有政府保護優勢等，但近年在邊緣運算產品上也有布局，今年也有新產品推出，其中在散熱技術上，將推出浸泡式、機櫃背冷式兩種模式，可望降低功耗，預期 8 月導入驗證。

緯穎 5 月營收達 164.61 億元，月增 24.63%、年增 21.89%，創今年單月新高，累計今年前 5 個月營收達 648.18 億元，年增 0.92%。