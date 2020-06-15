鳳凰、燦星旅看今年前所未有艱困嚴峻 復甦時間恐較SARS更長

旅行社業者鳳凰 (5706-TW)、燦星旅 (2719-TW) 今(15) 日召開股東常會，二大業者均表態今年是「前所未有艱困、嚴峻的一年」，鳳凰更強調，整體經濟活動恢復恐需較 SARS 更長的時間，導致旅遊活動恢復將再延後，而國旅是復甦起點，正加強提升國內旅遊產品豐富度。

鳳凰表示，新冠肺炎疫情重創全球各國，衝擊今年甚至是明年的經濟環境，在此過程中，配合我國政府防疫禁令取消出團，等同是面對營收趨近於零的狀態，因此，積極申辦政府紓困方案包含營運補助、薪資補助、紓困貸款和培訓補助等。

鳳凰說明，經營團隊全體上下共體時艱，撙節不必要的預算和費用，在業務量驟減的衝擊下，鼓勵同仁休假並放寬留職停薪，強調「必定可以渡過此難關，等待復甦風起、再次高飛」。

而由於國內疫情相對控制得宜，鳳凰認為，國內旅遊會是復甦起點，配合防疫需求，正加強國內旅遊產品豐富度、包裝專人專車小團體旅遊，主打阿里山、雪霸、奧萬大、合歡山和清境等輕旅行，以及離島如馬祖、小琉球和澎湖等。

燦星旅則指出，今年對旅遊業而言是異常嚴峻的一年，將持續進行組織效能、數位化和費用效益提升，期許先穩健經營。

燦星旅也提到，後續將加強自由行產品選購平台銷售模式，藉此提升產品的豐富性，另一方面，將著重小資、老年的團體旅遊市場，產品設計著重於平價且高價值行程。