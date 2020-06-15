〈台股盤前〉國際盤跌勢再起+季底結帳 回檔風險升溫

在外資回頭的資金效應帶動下，台股上周五開低走高，終場僅跌 105.83 點，收在 11429.94 點，技術面上出現紅 K 長下影線，下檔月線有撐，而美股也見重挫後反彈；法人指出，今 (15) 日台股準備再戰收復 10 日線，不過，由於北京爆發二次疫情，而今日早盤美股指數期貨電子盤翻黑並擴大跌勢，引發日韓股開盤有壓，反映不確定因素升溫，再加上內資法人漸有季底結帳跡象，使台股回檔壓力仍不弱。

外資上周五持續買超 29.5 億元，呈現連 10 買，投信則終結連 13 買，轉為賣超 4.9 億元，自營商轉買超 22.32 億元，三大法人合計買超 46.92 億元。

而美股道瓊指數上漲 477.37 點或 1.90%，收 25605.54 點；標普 500 指數上漲 39.60 點或 1.32%，收 3041.70 點；那斯達克指數上漲 96.08 點或 1.01%，收 9588.81 點；費城半導體指數上漲 27.18 點或 1.45%，收 1903.85 點。

消息面上，二次疫情爆發疑慮再起，中國北京 4 天激增 51 例本土確診病例，北京市政府表示北京已進入非常時期，接下來要擴大核酸檢測範圍。法人分析，中國此次針對北京升溫的疫情快速做出應變，應可較為有效控制，不至於造成後續的龐大恐慌賣壓如 3 月，不過，適逢季底有法人結帳壓力，仍須提防不確定性增溫後的回檔風險。

台灣央行周四將進行第二季理監事會議，在主計總處已將我國經濟成長率 (GDP) 下修至 1.67% 後，市場普遍預期央行也將跟進下修，而已處在歷史新低的基準利率仍不排除再調降。

外媒報導，華為為降低美國新禁令影響「聯韓抗美」，正與三星協商，由三星為華為生產 5G 基地台晶片，華為則以降低智慧手機能量讓三星取得更多智慧手機市占，若消息屬實，三星恐分食台積電晶圓代工份額，並對對南亞科、華邦電等台廠不利。

蘋果 5G iPhone 新機預計下半年推出，市場盛傳今年旗艦機種後鏡頭將首度導入 3D 感測元件，相關代工廠穩懋將因此多出貨一項零組件，成為今年蘋果新機供應鏈最大贏家。

台商回流刺激國內混凝土需求增加，加上砂石、飛灰、爐石粉等主要原料全面上漲，混凝土價格居高不下，相關業者如國產、環泥、台泥、以及亞泥旗下的亞東等均可望受惠。

法人指出，本周除了留意國際上二次疫情的蔓延狀況，台股將於 17 日進行台指期結算，後續的外資布局將牽動資金匯入的續航力。

永豐投顧進一步說明，台股上周指數最高來到 11800 點關前，幾乎全面收復春節後疫情恐慌的下跌，高檔解套賣壓出籠，出現爆量回檔，就過去經驗來看，大行情過程中首次出現爆量，應為換手量，而目前價位也正是多空換手區，因此並不妨礙多頭格局，預料指數震盪後仍會繼續上攻。