【日盛投顧】利空回測月線

◆盤勢分析

1. 美國德州及亞歷桑納州第二波疫情再起，美股聞訊大跌，使得亞股再度呈現回檔，台股加權指數周五跳空開低下跌，指數失守 10 日線並回測月線附近，成交量較前一交易日萎縮，盤面資金聚焦以防疫概念的生技、口罩不織布及遠距辦公及教學概念股，終場指數下跌 105.83 點，跌幅 0.92%，收在 11，429.94 點，成交金額為 1，975.98 億元。三大法人合計買超 46.92 億元：外資買超 29.5 億元、投信賣超 4.91 億元、自營商買超 22.33 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量縮下跌，有利止跌，後續上漲須量增，下跌須量縮。

(2)、均線：下檔支撐為月線 (約 11，171 點) 附近，上檔壓力為 5 日線 (約 11，586 點) 附近。

(3)、技術指標：KD 向下開口放大，短線上仍須提防再度回測。

3. 櫃買指數下跌 0.37%，收在 151.86 點。短線支撐為 148 點附近，壓力為 156 點附近。

4. 台股選股方向可留意矽晶圓、設備、檢測、生技、高殖利率股。

生技及防疫概念股轉強

1. 生技：美國部分地區傳出疫情確診人數再度激增，生技族群再度吸引市場買盤青睞，原料藥廠 4102 永日 5 月營收創下 7 年來的新高，股價攻上漲停再創今年以來的新高，另一原料藥大廠 4119 旭富同樣 5 月營收呈現成長，股價回測季線後，周五低檔出現買盤拉抬，股價逆勢收紅。除此之外，其他生技股如 4130 健亞、3176 基亞等個股均強勢攻上漲停。

2. 防疫概念股：美國疫情恐有第 2 波再起的趨勢，防疫相關個股再度轉強，耳溫槍廠 3373 熱映股價攻上漲停，口罩用不織布廠 6504 南六股價再度放量上攻漲幅超過 4%，9919 康那香漲幅超過 3%。

3. 遠距辦公概念股：因新冠疫情使得遠距辦公及教學成為趨勢相關概念股持續成為資金青睞，2417 圓剛 5 月營收創下 8 年來新高，股價攻上漲停再創 2013 年以來的新高價；3540 曜越 5 月營收創歷史新高，股價持續放量上漲，股價再創今年新高。

4. 操作建議：美國部分地區疫情再度升溫，加上 FED 明確表示美國經濟復甦緩慢，全球股市經過 2 個多月資金行情帶動的反彈來到高檔區，恐將面臨獲利了結的賣壓，盤勢將進入震盪，操作上建議不宜過度積極追高，靜待拉回量縮止穩後再挑選下半年景氣回溫的產業逢低布局。