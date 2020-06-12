南亞Q3展望轉趨樂觀 美國EG新廠延至12月投產

台塑四寶股東會今 (12) 日由南亞 (1303-TW) 壓軸登場，董事長吳嘉昭表示，今年塑化產業旺季不旺、電子業則是淡季不淡，若疫情未再進一步爆發，在各國逐步復工下，第 3 季營運展望轉趨樂觀；而美國 EG 廠受疫情影響，工程進度延後，投產時間將延至 12 月。

吳嘉昭表示，3 至 5 月為化工、塑膠業傳統旺季，但今年受新產能開出影響，加上貿易戰陰霾未散、肺炎疫情爆發，塑化產業旺季不旺；電子業方面，雖然通訊設備、消費性電子用品需求仍疲弱，但遠距應用推升電子材料需求，可彌補消費性電子產品的衰退，整體而言，今年電子材料表現相對亮眼。

展望後市，吳嘉昭認為，若疫情未再進一步爆發，隨著各國逐步復工，經濟可望好轉，第 3 季營運應該會比較好，展望轉趨樂觀。

不過，吳嘉昭表示，南亞在美國的第 2 座 EG(乙二醇) 廠，受到疫情影響，工程進度斷斷續續，招工上也有所阻礙，初步預估 10、11 月可望完工，投產時間可能延後至 12 月，預估年產能超過 80 萬噸。

而在美中貿易戰加劇下，加上近來台積電 (2330-TW) 宣布赴美設廠，被問及南亞電子材料事業是否也會赴美投資，吳嘉昭則說，美國頁岩氣可提供充足且便宜的乙烯等原料，因此在美國推動石化佈局；不過，電子材料主要市場為亞洲、中國，考量鄰近市場優勢，暫時沒有赴美計畫。

南亞也積極推動生產導入 AI，運用影像辨識技術進行產品品質檢測與管控，提升品質並降低原料及能源耗用。目前已有 136 個案子立案，估計效益會超過 10 億元；至今完成 68 案，已達到 7 億元效益。