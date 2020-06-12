外資連十買台股 持續大買群創、友達

台股今 (12) 日下跌 105.83 點，收在 11429.94 點，成交值 1968.91 億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合買超 46.92 億元，外資在台股連買 10 個交易日，買超金額 762.25 億元，群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 持續獲外資買超。

外資及陸資今日買超 29.5 億元、投信賣超 4.91 億元，自營商買超 22.33 億元。期貨市場方面，外資多單未平倉合約口數大減 5636 口，未平倉口數降至 35137 口。

外資今天買超較多個股為群創、新光金、友達、台積電、和碩、華通、京元電、裕隆、台達化、晶電、英業達；外資賣超較多個股為玉山金、永豐金、華邦電、中信金、景碩、台新金、元大金、欣興、臺企銀、第一金。

投信今天買超個股為聯電、欣興、景碩、友達、和大、晶電、緯創、兆豐金、英業達、亞泥。投信賣超個股為金像電、永豐金、華夏、奇鋐、旺宏、高力、台灣高鐵、神達、華通、鎧勝 - KY。

自營商今日買超個股為華邦電、聯電、廣達、義隆電、台積電、光寶科、元大金、群創、台泥、泰鼎 - KY。賣超個股為永豐金、長榮、鴻海、聯強、開發金、旺宏、友達、晶電、TPK-KY、京元電。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，大盤跳空下跌但留長下影線，月、季線有守，格局有利多方，但仍須有風險意識，主要在 IMF 及美國官方對全球經濟景氣仍衰退疑慮，同時，5 日線下彎，是較不利之處。簡伯儀說，目前觀察重點在下周台股能否有力回補跳空缺口。