搶攻數位匯流商機 LiTV攜TBC打造全新有線電視+OTT體驗

迎接 5G 時代來臨，OTT 正版影視平台 LiTV 立視線上影視宣布，與有線電視 TBC 台灣寬頻合作，在新推出「t.Gateway 4K 安卓機上盒」上，除了可觀看有線電視頻道外，還能收看 LiTV 提供的隨選頻道及隨選影片，打破民眾對有線電視的刻板印象，讓第四台不只是第四台。

LiTV 指出，TBC 是國內領導品牌的媒體通訊系統業者，旗下所屬系統台暨經銷商之經營區域涵蓋桃園、新竹、苗栗及台中，目前有線電視收視戶約 73 萬戶，產品服務包括光纖寬頻及數位加值服務。LiTV 與 TBC 雙強聯手，可望為用戶打造出最優質影音服務，給消費者專屬的家庭娛樂。

LiTV 表示，在有線電視專屬的 APP 當中，LiTV 整合平台最強兩大服務「隨選頻道」及「隨選影片」，這是針對有線電視族群量身打造，提供介面簡單，操作容易，對電視用戶無門檻的最佳體驗。

其中，隨選頻道是 LiTV 的獨家專利技術，以有線電視用戶習慣的頻道操作方式做規劃，再根據大數據統計挑選出收視高、電視熱播的節目，將內容串流成頻道，一個節目一個頻道，轉台就是選片，提供 50 台特色節目，包含戲劇台、綜藝台、兒童台等，每一個頻道內都可以自由選集、隨選隨看，整套節目一次看到完。

隨選影片則提供數萬小時海量片庫，六大館包含電影、戲劇、綜藝、動漫、兒童及蒙福，滿足全家人看片喜好，大人小孩都滿意。此外，LiTV 重視孩童收看的影音內容，提供「家長監護」設定，協助把關過濾內容。

慶祝服務新上架，TBC 祭出限時優惠方案，凡新申辦 120M（含）以上 t.Gateway 影音旗艦專案或 t.Gateway 影音達人專案，就可享有 t.Gateway 機上盒與及藍牙語音遙控器，不但送 1000 禮券，再加碼送 LiTV 隨選頻道 24 個月免費收視 (價值 2376 元)。此外，LiTV 隨選影片首月免費看，$99/ 月，期間限定促銷價 $49/ 月、$490/ 年；隨選頻道首月免費看，並享 月繳 99、年繳 999 的超殺價格。

TBC 執行長陳振珉表示，新推出的 t.Gateway 4K 安卓機上盒提供收視戶看有線電視和線上隨選影音，以相當優惠的價格，提供收視戶更多元化的影音內容，同時也提供 t.Gateway 的收視戶 LiTV 隨選頻道兩年免費看。相信與 LiTV 的合作會是一加一大於二的效益。

LiTV 董事長錢大衛則表示，LiTV 從 2009 年開始經營 OTT 相關領域，累積相當豐富的營運經驗與數據，因此能推出最適合有線電視用戶的 OTT 影音 APP 及創新的「隨選頻道」服務。迎接 5G 時代，OTT 將能藉由更好的傳輸速度與圖像畫質，大幅提升消費者的觀影體驗與視覺享受。