騰輝電子攻5G及ADAS等高階產品應用 下半年營運不淡

利基型銅箔基板騰輝電子 - KY(6672-TW) 5 月營收 3.6 億元，月減 18.4%，年減 14.47%，為公司成立以來單月新低，總經理鍾健人今 (12) 日指出，在新增 HDI 基材、5G 產品應用及第 4 季汽車板出貨成長帶動下，7 月起營收將緩步走揚，全年營收可望維持穩定成長。

騰輝高階產品如 ADAS 使用的遠距雷達偵測使用的鐵氟龍基板，及半導體封裝應用樹脂材料，都將成今年下半年營運利基。

騰輝 5 月營收 3.6 億元，年減 14.5%，前 5 月累計營收 21.43 億元，年增 0.4%；鍾健人指出，第二季因占比約 35% 車用產品受疫情影響，3 月海外車廠無預警停工，因此散熱基板及汽車板相關訂單中斷成長，5 月初海外各大工廠雖陸續復工復產，目前仍在消化庫存，使第二季營收明顯受影響。

他預估，今年 7 月將回復原先產能水準，加上新營收動能，全年仍可望穩定成長。

騰輝今年首季營收 13.42 億元，毛利率 29.85%，季增 0.87 個百分點，年增 4.17 個百分點，主要來自特殊材料如散熱鋁基板雙位數成長，加上軍工航天高階聚醯亞胺 (PI) 基板成長，帶動毛利率攀升，稅後純益 1.07 億元，與上季相當，年增 53.18%，每股純益 1.51 元。股東會也通過配發每股配發 5 元現金股利。

騰輝在軍工航天醫療及散熱應用等利基型產品，將持續獲得亮眼成績，鍾健人指出，展望 2020 年下半年，騰輝耕耘通訊產品有成，有相當大機會取得中系大廠材料供應商資格，並在下半年獲得 5G 高頻天線及新 Intel 平台的高階 HDI 筆電產品訂單，為營收注入新動能。

鍾健人強調，以往比重較低的日系車，也通過全球最大的汽車頭燈製造商日本小系認可，現階段有多個料號進行小批量生產，軟硬結合板產品也通過中系手機大廠認證，預計都在下半年陸續放量。其他高階產品包含遠距雷達偵測使用的鐵氟龍基板及半導體封裝應用的樹脂材料，仍陸續在各終端客戶測試，未來可望切入載板高端電子材料應用。

鍾健人也指出， 隨著進入後疫情時代，騰輝認爲未來 5G、AI、物聯網、雲端等，都是主流的科技趨勢，而銅箔基板在這些應用中扮演關鍵角色，騰輝有足夠信心提高既有利基產品市占率。