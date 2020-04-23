〈百貨戰母親節大檔〉主顧客穩業績 SOGO東區二大館導入新品牌計畫不變

遠百 (2903-TW) 轉投資遠東 SOGO 台北店今 (23) 日指出，今年第一季至今來客數大約減少 30%，不過，相較於其他百貨，SOGO 主要業績來源是長期的主顧客群，表現相對持穩，近期忠孝館和復興館仍持續導入大型新品牌計畫，忠孝館更將改裝 B1 美食街，使美食街坪數擴大 100 坪，同時導入 8 個新餐飲品牌，發展腳步並未停滯。

忠孝館 5 月 28 日將開出日本金澤壽司台灣首店以及王品 (2727-TW) 代理的莆田，而復興館將於 5 月開出 GUCCI 超過百坪大店；此外，忠孝館預計 7 月改裝美食街，將區域擴大 100 坪，總坪數增加約 25%，預計餐飲占營收比重將從 12% 拉抬至 15%。

復興館進一步指出，由於今年台灣精名品貨源充足，國際男女裝配件等名品品牌，在母親節檔期折扣「較過去更好」，折數下殺較去年檔期還多的品牌多達 50%。

不過，由於今年以來女鞋和內衣業種表現相對低迷，因此，SOGO 搭配母親節活動，推出「交叉回饋」的行銷策略，希望拉抬相關業績。

SOGO 直言，自身營運穩健，比較擔心的是各家廠商能否撐下去，但並未實施降租措施，原因在於降租實際上對創造業績無太大效果，由於 SOGO 擁有龐大的主顧客和在地客源，且地理位置優異，「是可以創造好業績的百貨店點」，仍積極協助館內櫃位開源。

遠東 SOGO 台北店今年將母親節檔期戰線從過往的 6 天延長至 13 天，瞄準宅商機帶動的廚房家電需求，強打小家電最高回饋 15%，化妝品和香氛滿 5000 送 400，指定國際精品也有滿萬送千活動，力拚業績持穩。