〈台股盤後〉尾盤湧百億元大量 收跌105點

美股昨日再度上演高檔崩跌戲碼，終場大跌 1861 點，衝擊今 (12) 日台股低盤開出，盤中一度重挫近 300 點，亞洲股市表現也黯淡，台股在獲月線支撐下，跌幅收歛，以 11429.94 點作收，較昨日下跌 105.83 點或 0.92%，跌破 10 日線，成交值 1986.91 億元。

台股指數今早盤以 11406.54 點開出，最低 11244.24 點，最高 11442.3 點，以 11429.94 點作收，較昨日下跌 105.83 點或 0.92%，跌破 10 日線，成交值 1986.91 億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，大盤跳空下跌但留長下影線，月、季線有守，格局有利多方，但仍須有風險意識，主要在 IMF 及美國官方對全球經濟景氣仍衰退疑慮，同時，5 日線下彎，是較不利之處。簡伯儀說，目前觀察重點在下周台股能否回補跳空缺口。

由 OTC 指數來看，中小型股低檔買盤強，OTC 指數開低後一路向上。終場小跌 0.56 點或 0.37%，成交值 496.29 億元。

同時，整體大盤走勢來看，疫情可能復燃衝擊美股下跌，早盤防疫股表現佳，電子股相關圓剛、圓展等走勢強勁。

權值股來看，包括台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW)、鴻海 (2317-TW) 都下跌，但尾盤台積電、鴻海都湧入大量，尾盤 5 分鐘湧入逾百億元成交大量，顯見市場逢低承接力道。