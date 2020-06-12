【馮冠華專欄】屠牛無可避免 恆指下試24000點

6 月 12 日不作推介（$6 以下的中滙（382）可進場）



1）上日港股市況總結：恆指週四低開低走，指數以 24998 點開出，下跌 52 點，之後在道指期貨及下跌的影響下，跌幅不斷擴大，並在競價時段以全日低位 24480 點收盤，下跌 570 點。成交金額按日上升約 12% 至 1424 億。港股通南下維持淨流入，金額減少至約港幣 4.4 億。滬深股通北亦維持淨流入，金額也減少至約人民幣 1.5 億。50 隻藍籌全部下跌，跌幅由最少的中生制藥（1177）0.43% 至銀行娛樂（27）的 5.06%。

板塊方面，電動車相關、Saas 及一些二線物管股表現較好。做空方面，比率微降至 14.3%。牛熊證街貨最新比例為 42:58，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 57:43。重貨區方面，熊證仍在 25500-25549，牛證則有兩個，分別在 24300-24349 及 23950-23999。恆指夜期報 23968 點，下跌 398 點，低水 512 點。港股 ADR 下跌 501 點，相當於恆指 23978 點。

簡評：昨天恆指的下瀉，相信可完全歸咎於道指期貨的急挫，而亞太區內市場普遍也要下跌，恆指 2.3% 的跌幅，只是稍高於區內的平均值而已。至於道指期貨的下行，應是和聯儲局對經濟的展望，與及疫情第二波，和熱錢炒復蘇背道而馳所至。這些加上美股近日累升頗多，觸發巿場獲利平盤神經。筆者不知曉新冠肺炎如何傳去美國，但肯定美國在過去幾十年來，卻不停地輸出金融風險。那指在疫情及示威暴動下竟可創新高，早前筆者以指是瘋狂印鈔之效應，高位回吐反而是正常不過。

港股方面，恆指由五月結時的 22961 點起步，昨天回調後 6 月至今仍累升逾千五點，現時的 10 天線在 24352，而 20 天及 50 天線則約在 24000 點，參考最新的牛證街貨分佈，這些線位正好又是牛證重貨區，陰謀論看，恆指或有誘因先下試 24000 點；執筆時道指下跌逾千四點，恆指夜期跌幅也擴大至逾三百點，恐怕今天是血淋淋的屠牛日了。

筆者的經驗告之，能在大跌市時股價造好的公司，應有特別留意價值；其次就是那些本身強勢，但卻被大盤拖下的公司。屬於第一類而昨天最搶風頭的，相信必是被某大行調高目標價至 $191 的美團點評（3690），另外電動車相關的比亞迪（1211）、贛鋒鋰業（1772）甚至先高後輕微倒跌的 GX 電動車 ETF (2845) 也有留意價值；當然，特斯拉的股價走勢對此板塊表現尤為重要。同屬第一類的還有 Saas 中的金山軟件（3888）及金蝶（268）。

至於被大盤拖下而筆者建議侯低可進場的，包括曾創新高的股王騰訊（700）、中概股回歸必然受惠股港交所（388）以及阿里巴巴（9988）。這些公司已不是第一次在早報出現，筆者早前也曾指出這些會是反彈的第一梯隊，如今看法也不變。

回想市場在疫情最初爆發時，表現較好的是醫藥、醫療設備、物管、教育及部份內需股，因盈利影響會是較輕微，當時亦衍生了一批宅經濟概念股。由於美股這浪的回調，或多或少是和市場擔心爆發第二波的疫情，這些板塊又可能重獲資金青睞。

從估值角度，筆者對是醫藥、醫療設備及物管股仍有保留，反而昔日愛股中滙（382），$6 以下應是不錯的進場位，公司近日投得地皮興建新校舍，盈利前景不俗，也見多份研究報告把目標價調升至 $8 以上。

2）美股上日市況總結：美股三大指數重挫，當中道指再跌 1862 點或 6.9%，標指及那指則分別下跌 5.89% 及 5.27%。十年期債息下跌至 0.666%，美匯指數回升至 96.81。紐約期油下跌至 36.34 美元。恐慌指數 VIX 急升至 40.79。黃金回落至 1739.8 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報、東方日報等）：威高股份（01066）公布，建議分拆威高骨科在科創板獨立上市，並已於今日向上交所提交申請。目前該公司直接及間接持有威高骨科約 80.53% 的股權。在完成於科創板上市後，預期威高骨科將維持為該公司的附屬公司。威高骨科主要從事研究及開發、生產及銷售脊柱、創傷及關節骨科植入物。

外電報道，康寧傑瑞製藥（09966）股東 Rubymab Ltd.、PAG Growth I（BVI） Ltd. 及 Classic Insight Project Co. 擬以每股作價 16.28 元至 16.5 元，配售所持的 2670 萬股，摩根士丹利為是次交易的獨家承銷商。以最新價格計算，配股價相當於折讓 5.35% 至 4.07%。



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