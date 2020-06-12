零售業反彈 分析師警告：小心風險多！ 避開這2檔 選這5檔

Robert W. Baird 警告，雖然許多零售股已自 3 月低點反彈，但新冠病毒還留下許多未解決的問題，這意味一些股的漲勢可能處於危險之中。

Robert W. Baird 分析師 Jonathan Komp 週四報告指出，投資者對流動性的擔憂緩解，加上對企業重新開放的樂觀態度支撐零售業上漲，零售業重啟的商店也發布了強勁的同店銷售數據，也公布電商持續強勁發展，且管理階層的評論也更有自信。

這意味著，零售業的反彈意味著新的樂觀情緒現在已「更廣泛嵌入了當前的預期」。確實，儘管仍存有不確定性，但零售業的估值已經回到 15 年的平均值。

Komp 卻認為這可能造成問題，因為刺激措施的提振作用會減弱，累積的需求也會開始平均分散。此外，許多關鍵市場的重要夏季旅遊人數將減少，降低零售買氣。

綜上所述，他看到「支持近期買氣的因素有消退的風險，銷售改善的速度也會緩降，消費支出回調，這些恐怕都會使零售業情緒下降。」

有鑑於此，他傾向對近期零售業抱持更謹慎的態度，並任為某些零售股可能下跌 10% 或以上，例如 Under Armour (UAA-US) 和 Foot Locker (FL-US) ，他對這兩家的股票評級是「中立」。先前《巴倫》商周也曾點名這兩家在疫情危機中面對獲利難關。

然則，Komp 認為零售產業也有贏家，尤其是實力雄厚的營運商以及聚焦戶外和休閒方面的業者，他給予下述股票「優於大盤」的評級：Crocs (CROX-US)、Deckers Outdoor (DECK-US)、VF Corp. (VFC-US)、 Planet Fitness (PLNT-US) 和 Peloton Interactive (PTON-US)。

他也看好 Wolverine World Wide (WWW-US) 和 Columbia Sportwear (COLM-US)，但信念較低，稱這兩檔股票是「實力有所削減的選擇」。