金管會放寬外銀備抵呆帳一半列入淨值 放款量能可增3240億元

為適度增加外國銀行分行的經營量能，支持其在台辦理放款、投資業務，促進實體經濟發展，金管會今 (11) 日預告修正草案，放寬外國銀行可依法令規定所提列的備抵呆帳及保證責任準備金額之 50%，計入分行淨值，預估可增加 3240 億元放款量能，最快第 3 季可上路。

金管會研擬提出「外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法」第 18、19 條之 4 修正草案，這次修正重點有 3 個，首先是放寬外國銀行分行可將備抵呆帳、保證責任準備金額的 50% 計入淨值。第二，考量經濟、金融情況變動快速，授權主管機關就外國銀行分行併計的金額比率，可適時衡酌調整，原則上 3 年檢討一次。第三，外國銀行分行向母國總行拆借 1 年內的短期借款，可列入存款總額。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，考量外銀因據點問題，吸收存款不易，因此為增加放款量能，放寬讓外國銀行分行將所提的備抵呆帳一半放在淨值中，而會計科目也不會有所變動。

據銀行局統計，目前國內共有 26 家外國銀行、3 家陸銀，到 2019 年底為止，整體外銀淨值為 1186 億元、備抵呆帳為 148 億元，陸銀淨值則為 197 億元、備抵呆帳為 14 億元，未來新規定上路後，預估可增加 3240 億元的放款量能，其中外銀 2960 億元、陸銀 280 億元。