亞德客-KY 5月需求續強 提高加班時數趕工出貨

亞德客 - KY(1590-TW) 復工後，需求暢旺，日均出貨量已由 3 月的人民幣 1500 至 1600 萬元，拉升至 4 月的 1900 至 2000 萬元，稼動率並維持 100%，5 月需求持續強勁，將提高加班時數，全面趕工出貨。

亞德客 - KY 中國廠 2 月 17 日全面復工，受惠農曆春節後庫存回補需求，訂單快速湧入，復工首周接單暢旺，第二周接單就優於正常水準，3 月開始稼動率迅速拉升，從月初 50-60%， 一路攀升至月底 100%，日均出貨量約人民幣 1500 至 1600 萬元，單月營收也因此創新高。

不過，由於中國廠區延後復工，加上業外苦吞人民幣匯損，導致第 1 季獲利衰退，年減逾 4 成，每股純益 2.14 元，寫近 13 季低點。

亞德客 4 月稼動率均維持 100%，整體出貨優於 3 月，包括電子、產業機械等應用出貨暢旺，也有防護衣、口罩等醫療相關急單湧入，日均出貨量拉升至人民幣 1900 至 2000 萬元，單月營收估將續改寫新高。

亞德客表示，5 月表現也可望相當不錯，需求持續強勁，但有五一長假因素影響，將提高加班時數趕工出貨。

整體而言，亞德客表示，第 2 季產能與稼動率都將較第 1 季明顯增加，營運也將優於第 1 季。