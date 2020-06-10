李中旺稱明泰將大裁員數百人 公司駁斥：不實消息

網通廠明泰 (3380-TW) 前董座李中旺今 (10) 日指稱，佳世達 (2352-TW) 入主明泰後，要大規模裁員數百人，對此，明泰晚間發出聲明駁斥，強調是不實消息，近期絕無人力精簡計畫，至於先前的人力調整，均依法合規辦理，李中旺擔任董事長期間，都知情並親自批准。

明泰表示，因年初受到疫情 (COVID-19) 封城影響，中國工廠供應鏈面臨斷料及人員無法回到工作崗位，導致第一季營運結果虧損，擔憂疫情的不確定性，及世界整體經濟環境的悲觀預測，為求謹慎，樽節開支，於公司內部月經營會議討論因應。

明泰進一步表示，有鑑於許多全球性大公司已即時作出人力調整，順應產業環境變化，同時進行組職定期優化與績效評估，經過明泰經營團隊取得共識，以組織調整來保持競爭力。

據了解，明泰先前人力調整佔公司總人數 3.5%，其中台灣地區員工 80 人、海外地區員工 87 人，明泰強調，台灣地區員工調整均有提報科技部新竹科學園區管理局，一切流程均依法合規辦理相關事宜。

最後，明泰更強調，李中旺對上述人力精簡計劃知之甚詳並親自批准，且現階段並無進一步之人力精簡計畫，呼籲李中旺勿試圖再散佈不實之訊息，企圖影響員工，此舉不僅傷害員工，亦有違背其身為公司董事所背負之義務。