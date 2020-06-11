台幣續飆1.36角寫逾2年來新高價位 挑戰29.5元防線

在外資積極匯入買超台股的態勢下，台幣今 (11) 日續衝高，開盤不到 15 分鐘連續衝破 29.7、29.6 元大關，最高來到 29.58 元，升值多達 1.36 角，續寫 2018 年 5 月上旬以來新高價位。

台幣今日以 29.72 元、小貶 0.4 分開出後，隨即再度見到飆升走勢，開盤才 15 分鐘不到最高見 29.58 元，高低價差達 1.4 角。

匯銀人士指出，近來匯市成交量能擴大、拋匯需求大增，反映美元指數續跌和資金流入趨勢，台幣即將挑戰 29.5 元心理大關，留意台灣央行的動態防守態度，預料短期央行仍將先守在 29.5 元價位上。

觀察主要亞幣，早盤以台幣、泰銖升值幅度最大均超過 0.4%，日圓升 0.15% 上下，星元、韓元僅維持平盤上狹幅震盪。

不過，台幣雖飆漲助威多方氣勢，但在美股、日韓股震盪壓回之際，台股一度由紅翻黑並跌破 10700 點關卡，法人認為，外資連 8 買是今年以來罕見的連續買盤，可望對台股形成支撐力道，加上資金行情火熱，大盤拉回屬於正常整理。

國泰投顧進一步指出，政府基金已在指數大漲之下慢慢減碼持股，不過，無論內外資貨散戶融資皆全面偏多，加上台幣強升，短線籌碼面的優勢，將有助於指數持續震盪走高。