〈美股盤後〉Fed 近零利率維持至 2022 年  那指史上首度破萬點大關

週三 (10 日) 聯準會維持利率不變 , 蘋果、Nvidia 領漲科技股，亞馬遜和蘋果股價均上漲逾 1.7％，創下歷史新高，助力那指史上首度破萬點大關。

那斯達克綜合指數走勢。(來源: investing.com)

然而，逐漸放寬的防疫措施促使美國染疫數激增，以及油價下滑等因素，促使投資者看空金融和能源，導致道瓊、標普等主要指數下跌。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將維持基準利率逼近於零，Fed 預測，逼近零的低利率將一直持續到 2022 年，預估 2020 年 GDP 萎縮 6.5%。Fed 承諾持續實施其債券購買計劃，以確保最終的經濟復甦保持強勁勢頭。

聯準會主席鮑爾表示，「我們甚至都沒有考慮過升息，我們正在考慮的是為經濟提供支持，我們認為維持近零利率將需要一些時間。」

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 728 萬例，死亡數突破 41.3 萬例，美國迄今累計確診數超過 198 萬，死亡人數至少 11.2 萬。

世衛昨日表示，新冠患者的無症狀傳播非常罕見，但美國國家過敏症和傳染病研究所 (NIAID) 所長福奇 (Anthony Fauci) 表示，即使患者沒有出現症狀，他們仍可以將病毒傳播給未感染的人。

週三 (10 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 282.31 點，或 1.04％，收 26,989.99 點。

標普 500 指數下跌 17.04 點，或 0.53％，收 3,190.14 點。

那斯達克指數上漲 66.59 點，或 0.67％，收 10,020.35 點。

費城半導體指數上漲 6.57 點，或 0.33%，收 2,004.66 點。

科技五大巨擎僅臉書下滑。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.79%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.57%；臉書 (FB-US) 下跌 0.81%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.87%；微軟 (MSFT-US) 上漲 3.71%。

道瓊 30 檔成分股多收黑。波音 (BA-US) 下跌 6.14%；美國運通 (AXP-US) 下跌 3.88%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 5.40%；卡特彼勒 (CAT-US) 下跌 1.31%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 4.07%。

費半成份股氣勢如虹。AMD (AMD-US) 上漲 1.86%；美光 (MU-US) 下跌 1.28%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.32%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.40%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.55%。

台股 ADR 多收紅。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.36%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.66%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 4.13%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.87%。

焦點個股消息

外媒報導，蘋果 (AAPL-US) 打算推出 ARM 架構的自家晶片取代英特爾晶片的 Mac 電腦，最快會在 6 月 22 日於線上舉行的 WWDC 大會上發表。 此外，德意志銀行調升蘋果目標價從 320 美元至 350 美元，激勵蘋果周三股價上漲。

特斯拉 (TSLA-US) 股價上漲 8.97% 至每股 1,025.05 美元，再創歷史新高，投行 Wedbush Securities 稱，中國對 Model 3 的需求正在增強，而且超乎預期，調升特斯拉目標價格至 1000 美元。

福特 (F-US) 計劃恢復北美正常生產水平，有望在 6 月底之前恢復到接近冠狀病毒前的產能水平。

由於餐飲外送平台 Uber(UBER-US) 與 Grubhub(GRUB-US) 的合併案，恐將引發市場壟斷的疑慮，因此，Uber 退出該合併案的談判，Grubhub 將與歐洲食品配送公司 Just Eat Takeaway.com 合併。Uber 股價下跌 4.81%。

中概股房多多 (DUO-US) 近期遭遇狂炒熱潮，周一盤中最大漲幅超過 1200%，昨日股價續漲 389.19%，報 47.06 美元，外界認為者可能是財報前資金炒作行情，周三其股價暴跌 66.38% 至每股 15.82 美元。

星巴克 (SBUX-US) 週三表示，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對於全球營運造成衝擊，預估 2020 年度第三季 (截至 6 月 28 日) 的營收，恐將大幅減少 32 億美元，並呈現稅後虧損，其股價下滑 4.08%。

華爾街分析

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 表示，美國經濟已觸及疫情以來的最低點，房地產市場復甦和蘋果行動數據增長現在已達到轉折點。

美國財政部長梅努欽亦樂觀表示，美國經濟有望強勁復甦，「薪資保護貸款計畫」(PPP) 小型企業的 5,000 萬個工作崗位。

Vital Knowledge 分析師 Adam Crisafulli 在一份報告中表示:「隨著投資者連續第二天拋售價值股 (週期性股票)，並將資金投入成長股，市場正在發生重大轉變。」

Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 表示：「經過近幾週的如此兇猛的運行，股市早該出現回調或至少暫停了，上行趨勢極端，情緒指標過於樂觀。周二出現了獲利了結，特別是那些近幾週表現最好的經濟敏感股。」

富國銀行投資研究所高級全球市場策略師 Sameer Samana 說：「聯準會沒有採取任何新措施之後，市場似乎正在開始獲利了結。畢竟在這一點上冒險並不容易。」

Bankrate.com 首席金融分析師 Greg McBride 表示：「聯準會已將利率降到不進入負利率的水平，新冠肺炎對經濟的衝擊可能需要採取嚴厲措施，但負利率工具不在其中，至少目前還不在。」