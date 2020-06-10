〈台股盤前〉外資認錯歸隊偏多格局持續 力守11600點關卡

台股昨 (9) 日在內外資齊力點火下，指數站穩 11600 點關卡，續創波段新高，而台積電股東會上，釋出今年營運正向消息，為市場吃下定心丸，股王大立光股東會今日接棒，展望也備受關注，法人表示，隨著除權息旺季到來，配合多方架構，整體有機會再度出現軋空格局。

美股連日走揚後，周二跌多漲少，瓊指數下跌 300.14 點，或 1.09%，收 27,272.3 點；標普 500 指數下跌 25.21 點，或 0.78%，收 3,207.18 點；那斯達克指數上漲 29.01 點，或 0.29%，收 9,953.75 點；費城半導體指數下跌 0.53 點，或 0.03%，收 1,998.09 點。

市場消息方面，晶圓代工龍頭台積電股東會上，對於赴美設廠議題，董事長劉德音透露，將找下游廠商一同前往建廠，雖然廠址已選定，但定案關鍵在美方補助金額。此外，華為旗下的海思訂單缺口、今年展望及先進製程，也是國內外投資人高度關注的焦點。

香港過去一年來局勢動盪，金融業有意另闢蹊徑轉戰星國，元大金總經理翁健坦言，目前正密切注意香港局勢，評估增加其他亞洲市場據點的可能，包括證券、期貨等子公司，目前鎖定規劃新加坡為新據點。

散裝航商裕民董事長徐旭東表示，第一季受新冠肺炎疫情嚴重衝擊總體經濟，導致航運本業虧損，整體市況不好，不過，第二季和第三季有望反轉，而總經理王書吉更強調，下半年航運景氣一定較上半年好。

法人表示，大立光股東會今日登場，預期市場將聚焦美系手機下半年展望，及新產能擴產進度，釋出訊息也將成為穩住大盤的關鍵；全球經濟活動逐漸恢復，市場投資信心偏多，不過 5 月營收今日為最後公布日，可留意前景佳的公司。