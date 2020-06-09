【日盛投顧】資金聚焦車用、生技族群

◆盤勢分析

1. 周二台股早盤略有獲利了結賣壓浮現，但多方穩住陣腳，權值指標 2330 台積電在盤中由黑翻紅，加上車用、生技點火上攻，周二加權指數最高點來到 11，640 點，續創本波段新高，終場指數上漲 26.76 點，收在 11，637.11 點，漲幅為 0.23%，成交金額為 1750.91 億元，籌碼方面，三大法人合計買超 71.69 億元，外資買超 68.22 億元、投信買超 2.38 億元、自營商買超 1.08 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價穩量縮，後續欲上攻以溫和補量為宜，但若出現爆量黑 K，須特別留意短線反轉風險。

(2)、均線：目前指數位處 5 日線 (約 11，488 點)、10 日線(約 11，255 點) 之上，短線持續延 5 日線走高，下檔支撐留意 10 日線位置。

(3)、技術指標：KD 呈黃金交叉，但 K 值、D 值皆已進入 80 以上，短線急拉股須留意隔日沖或當沖賣壓。

3. 櫃買指數周二攻勢停歇，終場下跌 0.04%，收在 154.56 點，目前仍站穩在 5 日線 (約 153.1 點) 之上，成交量連續兩日維持 600 億元以上，盤面族群輪動快速，預期中小型個股波動度將放大。

4. 觀盤重點：目前加權指數站穩 5 日線上續攻，技術面仍有利多方，但代表中小型股的櫃買指數攻勢停歇，且成交量明顯上升，類股輪動快速，留意中小型個股可能劇烈波動，不宜重壓，後續選股方向可關注基期相對低之 5 月營收成長股，解封受惠股，下半年營運升溫 5G 趨勢股、績優蘋概，及高殖利率族群。

櫃買指數攻勢停歇類股輪動快速

1. 車用: 特斯拉 5 月上海製 model3 中國銷售達 11095 輛，相較 4 月不到 4000 輛，成長幅度達 2 倍多，特斯拉股價走強，帶動台系電動車概念股上漲，相關個股包括 4551 智伸科、1536 和大、6288 聯嘉、3665 貿聯 - KY，周二股價表現強勢。

2. 生技：6547 高端疫苗將在第三季進行人體臨床，力拚年底前或明年初疫苗上市，生技族群周二成資金焦點，6547 高端疫苗領軍強勢漲停，同為防疫生技族群的 4142 國光生、4133 亞諾法、1325 恆大股價亦強勢。

3. 半導體設備：2330 台積電召開股東會，董事長劉德音表示赴美設廠符合公司利益，亦提及若沒有海思訂單，無論是在產能、訂單或手機市占率等層面上，仍有許多客戶填補空缺。而在今年全年資本支出不變的情況下，預期對於 6196 帆宣、3413 京鼎、3131 弘塑等相關半導體設備廠將有正面挹注，周二股價皆收紅。

4. 水泥：中國各地復工與基建加大投資，水泥需求未來展望仍佳，預期 1101 台泥、1102 亞泥下半年的營運，會較上半年明顯回溫，近日股價表現持穩。