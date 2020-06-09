地板廠美喆國際首發CB籌資 預計7月送件

美喆國際 (8466-TW) 今 (9) 日召開股東會，順利通過股利案，同時台南投資 25 億元新廠已動工，美喆並將發行無擔保可轉債 (CB) 募集 6 億元資金，將在 7 月初送件，若一切順利，是美喆回台掛牌上市以來，首度公開市場籌資案。

美喆在台擴建新廠，主要看上全球石塑地磚市場高複合成長率，為支應新廠建置及業務量能，美喆將發行無擔保可轉債募集 6 億元資金，主辦承銷券商為凱基證券。

美喆 2019 年稅後純益 4.02 億元，年增 29.57%，每股純益 6.09 元。股東會決議配發每股 4.1 元現金股利，股利配發率 67.32%，已連 4 年維持持現金股利配發率超過 6 成以上。

美喆第一季每股純益為 0.95 元，5 月營收 2.41 億元，月增 0.97%，年減 22.38%，主因今年受新冠肺炎疫情影響，前 5 月營收達 11.1 億元，年減 24.56%。

美喆主管表示，5 月營收較上月成長，是來自中國自有品牌業務銷售逐步回穩，歐洲客戶隨著疫情解封備貨也提升。

美喆在台南投資石塑地磚生產線已在 3 月動土，總投資 25 億元，目標 2021 年第一季新廠產能步入量產，貢獻年產值約 36 億元，打造集團營運的另一新成長營運引擎。