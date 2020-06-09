歐洲通縮隱憂怎麼解？市場高喊ECB擴大再寬鬆

新冠病毒 (COVID-19) 疫情爆發後，使歐洲出現了自 1930 年代以來歐洲和平時期中最大幅度的衰退，並讓人回想到大蕭條般通縮和工資暴跌的形象，而歐洲人們的生活陷入了經濟困境下，也使得市場開始認為歐洲經濟有著通縮疑慮，紛紛建議歐洲央行 (ECB) 應推出更多貨幣政策，以支撐通膨。

在上週歐洲央行 (ECB) 擴大了緊急債券購買計劃至 1.53 兆美元後，對於未來歐洲展望，歐盟執委會官員 Fabio Panetta 就提到，歐洲通縮壓力正在上升，且西班牙央行總裁 Pablo Hernandez de Cos 也抱持相同論調，對此，經濟學家已預測表示，ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 將需要在年底之前，再次提高 QE 購債規模。

一般而言，當大蕭條發生時，隨著產品價格下跌，企業利潤也將受到擠壓，公司只能透過減薪來生存，間接減少民眾了對其產品的需求，導致惡性循環，欲突破這樣的循環只能藉由政府大規模支出才能打破，這也是為何通貨緊縮總令央行總裁們心生恐懼，因為相對於通膨來說，實行升息便能解決，但通貨緊縮卻要難得多。

歐洲央行首席經濟學家 Philip Lane 也承認，企業產品價格上漲正面臨壓力，但價格緊縮的狀況卻正在發生。

目前最新歐元區 5 月通膨年增率已低至 0.1%，月增率則是出現衰退的 -0.1%，且從下圖 ECB 針對歐元區的通膨預期也可以發現，歐元區正出現通貨緊縮的狀況。

此外，投行 Jefferies 也發現，近期數據顯示消費者價格籃子中越來越便宜的商品比例也已經增加，顯示通膨下滑已從商品需求方開始變動。

歐洲央行對未來通膨預估 (圖: ECB,Bloomberg)

不過，奧地利經濟學家 Robert Holzmann 則抱持不同意見，Robert Holzmann 表示，即使通膨確實下跌了好幾個月，然而從經濟意義上而言，目前還不算是通縮

在 ECB 可能回應市場而擴大寬鬆的前景下，UniCredit 首席經濟學家 Erik Nielsen 表示，歐洲大規模的財政和貨幣政策刺激，有可能在未來 5 年內引發歐洲通膨顯著復甦。

(本文不開放合作媒體轉載)