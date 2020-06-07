〈三倍券這樣用〉信用卡、行動支付撒錢加碼祭優惠 比領實體券划算

「振興三倍券」7 月上路在即，包括銀行、行動支付業者都磨刀霍霍，研議促刷回饋方案向卡友招手，目前已知，台新銀行與台灣 Pay 搭配信用卡或行動支付工具，除可拿到政府加碼的 2000 元外，還能額外再賺 300 元，提前部署搶振興商機。

行政院日前公布「振興三倍券」實施方案，除實體票券外，還包括信用卡、行動支付與電子票證等方法，為爭取消費者青睞，各家業者正積極研議促銷優惠方案，據悉主要多以現金回饋為主，希望透過有感回饋搶攻振興消費商機。

台新銀行日前宣布，使用振興三倍券並綁定台新信用卡刷滿 3000 元，除了可拿到政府提供的的 2000 元回饋外，銀行再加碼 300 元回饋金；另外，前 1 萬名綁定刷卡並刷滿 100 元的卡友，可再拿早鳥加碼的 100 元回饋。

財金公司主導的台灣 Pay 也加入振興三倍券行列，將三倍券綁定 8 家公股銀行信用卡或金融卡，消費可享 300 元回饋金，在指定通路消費最高可再賺 20% 回饋金，如加計新戶首刷 100 元回饋金，等於使用台灣 Pay 可賺到 1000 元回饋金。

據了解，各家銀行與行動支付業者為爭搶三倍券商機，幾乎已編妥預算準備大推促銷優惠，儘管最終方案尚未出爐，但預期在業者競相促銷拉抬下，業者多半傾向以較受民眾歡迎的現金回饋為主，且回饋率至少 5% 起跳，消費者出手購買三倍券前，不妨可多留意比較業者的促銷優惠。