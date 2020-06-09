〈裕民股東會〉徐旭東掛保證具良好投報率 看行業洗牌後成大贏家

散裝航商裕民 (2606-TW) 今 (9) 日召開股東會，總經理王書吉表示，新冠肺炎疫情帶來行業大洗牌，有把握洗牌後裕民成為最大贏家，而裕民董事長徐旭東更強調，自己的責任是在好的投資架構下，對投資人保證有良好投資報酬率。

王書吉說明，2012 年以來裕民共淘汰 20 艘老船，並加入 30 餘艘節能船舶，平均船齡 6 年低於行業平均值 10.2 年，具競爭優勢，此外，多年來裕民維持高度危機感，建立健全財務機制和靈活營運制度，有把握在行業大洗牌後裕民是最大贏家。

裕民今日股東會中通過 108 年度財務報表和盈餘分配等議案，將發放每股現金股利 1.9 元創 5 年來新高，徐旭東表示，裕民維持高盈餘發放比例和高現金股息殖利率，持續展現健全財務結構，帳上保留未分配盈餘、可供分配法定盈餘公積共 124.62 億元，達每股 14.75 元，可供未來年度盈餘股利分配，將持續努力創造績效回饋股東，他強調，要對投資人保證有良好投資報酬率。

由於第一季市況受疫情衝擊，導致航運本業虧損，裕民第一季稅後虧損 3.87 億元，每股虧損 0.46 元，其中，稅後虧損包含營業外收支淨損 3.2 億元，主要是因投資金融資產及負債出現帳面評價損失，裕民強調，不影響公司現金流量，日後隨市場恢復好轉後回沖。

另外，裕民執行副總徐國安今日首度參與裕民股東常會，會後媒體提問幾乎全程英語發言，徐國安強調對數位船隊的重視，並看待今年大環境並不容易，而徐旭東則笑稱，希望徐國安明年可以中文回應提問。