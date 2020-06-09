〈裕民股東會〉徐旭東看市況Q2、Q3反彈 下半年一定比上半年好

散裝航商裕民 (2606-TW) 今 (9) 日召開股東常會，董事長徐旭東表示，第一季受新冠肺炎疫情嚴重衝擊總體經濟，導致航運本業虧損，整體市況不好，不過，第二季和第三季有望反轉，而總經理王書吉更強調，下半年航運景氣一定較上半年好。

裕民說明，去年波羅的海乾散貨指數 (BDI) 全年平均 1353 點，與 2018 年持平，不過，今年第一季均值僅 591.56 點，年減 25.84%，創歷史次低紀錄，其中海岬型指數 (BCI)1 月 31 日收盤為 - 20 點，是首次出現負數，指數至 4 月緩步回升為正數，但疫情擴散持續影響，不確定性仍充斥市場。

徐旭東表示，BDI 指數近來上下波動很大，導致第一季市況不好，不過，第二季、第三季有望反轉。

王書吉進一步說明，疫情是二次大戰後很大的考驗，疫情和地緣政治不穩定對國際貿易供需造成影響，「對航商很不利」，所幸，中國在疫情過後加速投資基礎建設，有利拉升散裝需求，而相較於金融海嘯，各國政府對經濟採取積極干預措施，反應速度更快、紓困規模更全面，預計未來將有更多的振興方案刺激經濟恢復成長動能。

船舶供給方面，裕民預估部分船舶將進塢加裝脫硫器、老舊船隻也將陸續淘汰，而部分船東因財務危機取消或延緩造船訂單等，使市場運力在未來可望下降，達到供需較平衡的狀態。