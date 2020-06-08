〈台股盤前〉美非農報告優預期 多頭氣勢強可望上攻11600點再創波段新高

全球各國逐步解封重啟經濟，美國上周公布非農報告，雖資料統計有誤，但仍優於預期，激勵美股四大指數上周收紅，美股電子盤今 (8) 日早盤持續走揚，法人分析，台股在內外資資金湧入下，上周日 K 連五紅、周線收紅，多頭氣勢強勁，可望續勢上攻 11600 點，再創波段新高。

美股四大指數上周五 (5 日) 全面收紅，道瓊指數上漲 829.16 點或 3.15%，收 27110.98 點；那斯達克指數上漲 198.27 點或 2.06%，收 9814.08 點；標普 500 指數上漲 81.58 點或 2.62%，收 3193.93 點；費城半導體指數上漲 50.29 點或 2.57%，收 2003.76 點。

美國上周公布非農報告，5 月非農報告新增 250.9 萬人，失業率也下滑至 13.3%，二項指標皆遠勝市場預期，雖然美國勞工部在數據公布後承認，5 月非農數據有「統計錯誤」，5 月失業率真實數字可能落在 16.3%，而非 13.3%，但仍遠勝市場預期。

盤面關注焦點，美國擬擴大封殺華為恐衝擊台積電接單，華為旗下海思將空出部分 5 奈米產能，但市場傳出將由蘋果、高通、超微、聯發科等皆積極下單台積 5 奈米製程，有助填補台積電 5 奈米海思訂單缺口。

全球持續扶植抗疫國家隊，傳出美國持續向台廠求援，提出相關物資緊急需求，找上抗生素大廠展旺、口罩廠敏成、檢測試劑大廠普生、瑞磁，台廠可望打國際盃，搶國際商機。

廣達旗下廣明遭惠普指控意圖非法限制光碟機價格，二審宣判出爐，廣明敗訴，總經理何世池親上火上召開重訊表示，不能接受美國法院判決結果，本周將與會計師、律師商討，再提出複審請願書 (Petition for Rehearing)、聯席更審 (Rehearing En Banc)，另外針對惠普並未提供具體採購數據也將提出舉發。