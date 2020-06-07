〈工業技術資訊月刊〉工研院再獲全球百大創新機構獎

撰文／趙心寧

在上榜率只有 0.7% 的激烈競爭下，工研院憑藉專利影響力與核准成功率，4 度榮獲「德溫特全球百大創新機構獎」，為亞洲唯一獲獎的研究機構。同時，工研院也集結經營智財領域多年的經驗與案例，出版《專利這樣做 商機拿到手：創新非知道不可的專利故事》特刊，幫助國內企業善用專利，掌握商機。



9 年來，科睿唯安透過專利數據分析評估全球超過 14,000 家機構，遴選出前 100 大創新機構，評估指標包括專利數量、申請成功率、全球化程度與影響力等。今年僅有 4 家國際學研機構獲選，工研院不僅與法國原子能署、德國夫朗和斐協會以及加州大學等 3 家世界知名的學研機構共享榮耀，是臺灣獲獎最多次的機構，更是亞洲唯一獲獎的研究機構。

質量兼備 專利全球影響力名列前茅

「創新需要時間，也需要方法，工研院長期投資專利布局，技術能量對產業的影響價值早已充分彰顯，」科睿唯安大中華區德溫特與標準事業群總經理暨臺灣區總經理范永銀表示，「很高興工研院連續 3 年、同時也是第四度獲選，從我們的數據分析中可清晰看到工研院的研發質量、技術能見度與對產業創新的影響力。」



根據科睿唯安的報告，工研院近 5 年發布了 2,995 項專利組合，其中 2,552 項已獲准專利，申請成功率較前一年進步。此外，工研院專利在影響力指標（即第三方引用程度）更是名列前茅，相較於全球百大獲獎機構影響力指標得分之中位數為 1.5，工研院的影響力指標得分高達 1.79，高居全球百大機構前段班。



工研院院長劉文雄表示，工研院在專利布局領域，不只看天邊彩虹、也看路邊花朵，發展策略以市場為導向，透過觀察國際新興科技發展與大企業的智財策略，挖掘創意、精準布局，扮演產學研樞紐進行跨領域整合，不僅致力於跨領域高質量的研發，更強調專利技術在市場中的應用機會。工研院發明專利比例高達 98%，豐沛的技術與專利能量，不僅可助國內廠商強化研發，亦是企業進軍全球市場的堅實後盾。



頒獎當天，行政院政務委員龔明鑫也到場致賀，他表示，專利不僅是企業競爭的籌碼，更是國家競爭力的展現。工研院在專利影響力及專利獲准率上的亮眼表現，4 度獲獎，顯現政府長期支持工研院，投入創新研發的成果已發揮功效，多年來累積的豐沛技術、智慧財產權、以及科技人才等資源與能量，讓臺灣具備雄厚的專利影響力以及全球競爭力，蘊含的科技能量與創新實力不容小覷。

化被動為主動 攜手企業創永續未來

劉文雄進一步強調，過去企業只把專利當成被動防禦的工具，然近年來在全球趨勢引領下，專利不但可化為主動攻擊的利器，進攻國際市場，還可作為無形資產融資標的，這也是工研院在工業局的支持下，積極攜手臺灣中小企銀與中小企業信用保證基金推動之機制，期望透過無形資產融資機制，新創可運用專利進行融資，增加初期資金活水，進一步將臺灣創新科技鏈結資金市場，創造永續經濟成長。



與工研院合作無形資產融資的臺灣中小企銀董事長黃博怡也表示，過去金融業希望運用無形資產融資，但缺少具有公信力的機構，直到工研院挺身而出，跟信保基金及臺企銀合作，在政府各部會整合及支持下，已經順利踏出一步。中小企業信保基金董事長李耀魁亦指出，未來只要取得工研院的技術移轉，就可以得到 9 成 5 的信保支持，讓更多企業運用國家研究機構的成果，助臺灣躍升智慧大國。

專利教戰手冊 助產業布局創商機

為了讓產業能快速掌握智權經營要點，工研院同步發表《專利這樣做 商機拿到手：創新非知道不可的專利故事》特刊，內容彙整工研院深耕智財領域多年之經驗，濃縮成專利五大心法：國際合作、維權訴訟、投資與新創、精準布局、商機促成，精選出攜手產業之 16 件成功案例，並統合三大創新應用：「智慧生活」、「健康樂活」與「永續環境」，呈現工研院之前瞻技術與專利布局豐沛能量，全書以專利教戰手冊形式，幫助臺灣產業掌握全球商機。

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 339 期 2020 年 4 月號，未經授權不得轉載。