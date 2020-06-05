大成投資24億元嘉義食品加工廠 今年底試車後營運

肉品及飼料業者卜蜂 (1215-TW) 及大成 (1210-TW) 持續擴大在台灣的投資金額，其中對蛋品市場需求最看好，大成食品加工業加碼 24 億元，在嘉義馬稠後產業園區興建全新食品加工廠，董事長韓家宇今 (5) 日指出，食品加工已到裝機階段，隨著疫情漸緩和，希望年底前可完成試車。

大成 2020 年第一季稅後純益 5.6 億元，年增 16.63%，每股純益 0.72 元，獲利成長且維持高檔。韓家宇在今天股東會中強調，大成生產的食品慢慢被認同，無論在台灣或中國大陸，都獲消費者肯定，品牌價值展現是重要目標。

大成集團在嘉義馬稠後產業園區興建全新食品加工廠，投資金額高達 24 億元，目前已完成外觀，但受限疫情造成裝機技術人員無法入境，預期在今年底完成試車後投入營運。

韓家宇強調，台灣對肉品及蛋的需求增加中，價格也漸漸持穩，受到疫情影響，前 5 月台灣進口豬肉量比去年同期約減少一半，對豬價審慎樂觀；而白肉雞進口量和去年差不多，但市場需求微幅增加，價格同樣審慎樂觀；至於土雞肉，價格漸漸上升，卻面臨夏季銷售淡季，將影響價格走勢。

大成與昭和產業雙方將投資 20 億元，針對雞蛋、麵粉加工領域進行重大合資合作，5 月 20 日資金已全數到位，預估 6 月將會開始正式運作，雙方在彰化二林興建雞蛋旗艦廠，預估完工後每日可處理 200 萬顆雞蛋；麵粉部分，大成目前台灣麵粉廠的專用粉最多約 100 多項，和大成昭和合作後，預計可以逐漸增加至逾 200 項精緻調理的專用粉。