【日盛投顧】短多續強擇強擇優操作

◆盤勢分析

1. 週三美股大漲，加上外資回補，週四台股開高震盪走高，最高來到的 11425.42 點，隨後在美股期貨翻黑影響下，收斂漲幅，終場以上漲 73.07 點的 11393.23 點作收續創本波反彈新高，漲幅 0.65%，成交金額 2023.54 億元。三大法人合計買超 69.21 億元，外資買超 44.82 億元、投信買超 17.31 億元、自營商買超 7.06 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：雖價漲量縮，但仍有 2000 億以上的水準，無礙指數持續走高。

(2)、均線：在五月下旬站穩短天期均線 (5 日、10 日、20 日線) 後，6/1 短天期均線呈多頭排列後，出現鴨嘴向上的波段上漲訊號，5 日未走平下彎前短多續強。

(3)、技術指標：KD 在 5/26 出現黃金交叉後，未出現死亡交叉前，指數有機會再創本波反彈新高。

3. 櫃買指數上漲 0.68%，收在 152.06 點，再創本波反彈新高。支撐約 149.8 點附近，壓力為 154.4 點附近。

4. 重點：近期加權指數沿 5 日線上漲，且短天期均線 (5 日、10 日、20 日線)，出現鴨嘴向上的波段上漲訊號，在 KD 未出現死亡交叉，5 日未走平下彎前，短多續強。

汽車零組件、被動元件、生技股、業績成長股

1. 汽車零組件：美國 5 月新車銷售觸底回升，狀況優於預期，市場預期汽車零組件將走出疫情陰霾，加上從五月中旬以來外資持續買超 2201 裕隆，且外資喊買 1319 東陽、2351 順德、4551 智伸科、3023 信邦等車用零組件股的激勵下，包括: 2201 裕隆漲停，1338 廣華 - KY、2243 宏旭 - KY、2239 英利 - KY、2228 劍麟、2351 順德、6605 帝寶等漲幅均超過 4.5%

2. 被動元件：2492 華新科董事長焦佑衡表示，對內投資或對外整併，都是華新科做大的選項，在大者恆大之下，是否再啟一波被動元件整併潮倍受市場關注；包括: 4760 勤凱、2492 華新科、6127 九豪、3026 禾伸堂、6173 信昌電、2456 奇力新等都有 3% 以上的漲幅。

3. 生技股: 利多頻傳，包括: 4123 晟德轉投資新藥公司加科思與全球大藥廠艾伯維達成抗癌新藥 SHP2 抑制劑的全球戰略合作協議，授權金額上看 8 億美元，將創下大中華區新藥授權金紀錄；1783 和康生的優節益關節內注射劑取得馬來西亞上市許可證，拓展東南亞市場搶攻 18 億美元商機；6491 晶碩有美國新的客戶加入，預計三、四季出貨，矽水膠產品預計第四季配合客戶推出新品。

4. 建議：加權指數在 6/3 以帶量中紅突破之前 23 個交易日的上升楔型盤整區，即宣告多頭攻勢再啟，配合鴨嘴向上的波段上漲訊號，加上美國解封後經濟數據優於預期，短多有機會先挑戰今年高檔區的頸線在 1/8 的 11777.45 點的壓力，不過在波段漲幅已大之下，部分個股開始整理，因此操作上宜汰弱換強，來面對未來盤面變化，短線台股可留意: 汽車零組件、被動元件、生技股、業績成長股、高殖利率股等。