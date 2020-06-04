美喆OBM產品銷售回升 5月營收2.41億元 月增0.97%

石塑地板製造廠美喆國際 (8466-TW) 台南新廠已動工，預計 2021 年第一季起逐步投產，在現有產能運用下，5 月營收 2.41 億元，月增 0.97%，年減 22.38%，主要是因今年受新冠肺炎疫情影響，今年前 5 月營收達 11.1 億元，年減 24.56%。

美喆主管表示，5 月營收較上月成長，主要來自中國自有品牌業務銷售逐步回穩，歐洲客戶隨著疫情解封備貨也提升；目前石塑地磚在全球地材產業仍具高度優勢，尤其 LVT、SPC 石塑地磚具備隔音、防火、防潮、耐磨等優異產品性能，以美喆在立體對花壓紋技術產品專利鎖扣設計，可有效節省施工安裝效益，在全球景氣不確定性因素下，LVT、SPC 石塑地磚產品替代優勢有機會增加，挹注集團整體營運良好成長動能。

美喆主管指出，雖然第二季營收因歐美地區封城影響受壓，但受惠集團持續提升生產、物流倉儲自動化效益，及優化產品銷售結構，拓展家用石塑地磚業務，今年前 5 月 SPC 石塑地磚營收比重仍較去年同期提升達 9%，可望逐步墊高集團全球石塑地磚市占率。

美喆台南新廠已動工，預計 2021 年第一季起逐步投產，主要看上全球石塑地磚市場的高複合成長率，為支應新廠建置及業務量能擴張，美喆將發行無擔保可轉債 (CB) 募集 6 億元資金，是美喆回台掛牌上市以來，首度進行公開市場籌資。

美喆國際 2019 年稅後純益 4.02 億元，年增 29.57%，每股純益 6.09 元。同時，董事會決議配發每股 4.1 元現金股利。第一季稅後純益 6266 萬元，年減 39.42%，每股純益為 0.95 元。

美喆在台南投資石塑地磚生產線已在 3 月動土，總投資 25 億元，目標 2021 年第一季新廠產能步入量產，貢獻年產值約 36 億元，打造集團營運的另一新成長營運引擎。