〈貿協打醫療國際盃〉攜逾2000家廠商 建立線上防疫國家館

貿協今 (4) 日宣布，攜手國內逾 2000 家防疫廠商，及 20 所醫療機構打造線上「防疫國家館」，推廣國內的防疫經驗以及醫療物資，疫情後則定位為台灣的國際醫療網站，瞄準海外醫療市場。

外貿協會董事長黃志芳指出，全球受疫情影響使各國防疫策略成為國際重要議題，台灣因超前部屬、各方資源投入穩定疫情獲得國際正面評價，線上防疫國家館整合國內各方防疫資源，分享台灣防疫經驗，媒合醫療科技與醫材設備等物資供應。

貿協透過建立單一入口網站，整合 2000 家國內防疫產業廠商與 20 所醫療機構的產業專區，包含首波防護衣國家隊的成員儒鴻 (1476-TW)、聚陽 (1477-TW)、興采 (4433-TW)、南緯 (1467-TW)、旭寬、薛長興等紡織業者。

同時，為跨越實體交流限制，線上防疫國家館也建立數位管道如線上醫院防疫經驗分享 (Epidemic-Prevention Experience Sharing)，與防疫專區 (Quality Anti- Epidemic Products)，提供客製化安排醫療視訊會議、採購洽談及線上下單服務。

而後疫情時代來臨，但貿協認為，未來防疫意識、政策作法與產品討論度將持續提升，亦具高度醫療物資、服務等需求，線上防疫國家館也會轉為台灣國際醫療館，藉此協助拓展國際醫療市場商機。