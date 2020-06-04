長江存儲64層固態硬碟 第三季問市

週四 (4 日) 外媒報導指出，消息人士從供應鏈得到消息表示長江存儲 64 層固態硬碟預計將於今年第三季上市。

去 2019 年 9 月長江存儲正式宣布已開始量產基於 Xtacking 架構的 64 層 256 Gb TLC 3D NAND 快閃記憶體，以滿足固態硬碟、嵌入式記憶體等主流市場應用需求，此也為中國首款 64 層 3D NAND 快閃記憶體。

而在今年 1 月的長江存儲市場合作夥伴年會上，長江存儲表示其 64 層快閃記憶體的儲存密度是全球第一，和競商 96 層快閃記憶體相比差距也在 10% 之內。此外，透露其自有品牌 64 層消費級解決方案產品將在今年下半年陸續上市。

(圖片: AFP)

根據公開資料顯示，2017 年～2019 年間，長江存儲陸續推出 32 層、64 層 3D NAND 快閃記憶體晶片及記憶體解決方案。

另外長江存儲也宣布其 128 層 QLC 3D NAND 快閃記憶體已研發成功，並在多個 SSD 等終端記憶體產品上通過驗證。

依照長江存儲的說法，128 層 QLC 3D NAND 快閃記憶體的獨特之處在於，它是業內第一款 128 層 QLC 規格 3D NAND，且擁有已知型號產品中最高單位面積儲存密度，及最高 I/O 傳輸速度和最高單顆 NAND 快閃晶片容量。

目前長江存儲正在不斷提升產能，今年底的目標將達到 10 萬片晶圓 / 月的產能，這也是國家記憶體基地一期工程的總目標。

在一期工程進入尾聲之際，今年長江存儲將會開始國家記憶體基地二期工程建設，建成後產能將達到 30 萬片晶圓 / 月，意味著中國快閃記憶體的產能將出現三倍成長，有助於提高市佔率。

2019 年底全球快閃記憶體月產能約在 130 萬片晶圓，考慮到未來的發展，國家記憶體基地二期工程建成的時候，意味著長江存儲有可能佔據全球 20% 的產能，而長江存儲也有機會躋身全球 TOP 3 快閃記憶體供應商行列。