英國4月預算赤字暴增至621億英鎊 單月數據超上一財年

英國政府週五 (22 日) 公布 4 月預算赤字突破 600 億英鎊，單月赤字額幾乎等同上一財年總額，創下歷史新高，顯示政府上月耗費大量資金以防疫情持續侵蝕國家經濟。

國家統計局 (ONS) 週五 (22 日) 表示，光 4 月預算赤字就高達 621 億英鎊 (約 760 億美元)，其中政府收入年減 27%，支出年增 57%，4 月數據去年同期增加 500 億英鎊，創下 1993 年有記錄以來最高水平，幾乎等於上一財年的赤字總額。

2020 年 4 月，英國政府預算赤字創下 1993 年有紀錄以來最高水平 (圖：Bloomberg)

上月數據反映出財政部頒布一系列紓困措施所花費的成本，例如幫忙支付 800 萬工人的八成薪資、失業補助申請數激增、企業貸款擔保計劃，以及經濟衰退對稅收收入的衝擊等。OBR 數據指出，截至目前，英國政府已在上述計畫花費 1000 億英鎊，隨著英國疫情封鎖期限越長，政府負債將持續成長。

在政府採取多項紓困措施中，成本最高的莫過於「就業保留計劃」，根據 ONS 統計，4 月政府於該項計畫共花費 140 億英鎊。

此外，既使國家財政恐受長期損害，政府還向國內企業祭出貸款計畫，一家商業銀行解決方案服務公司調查顯示，英國有超過四成企業不打算償還透過貸款擔保計劃獲取的資金，英國財政部也稱，政府貸款計劃已支出超過 210 億英鎊。

英國預算責任辦公室 (OBR) 表示，4 月英國債務佔 GDP 比重飆升至 1963 年以來最高水平，不過該項數據主要反映疫情導致產出大幅下滑，而非債務創新高所致。

疫情危機爆發前，OBR 預計本財年政府預算赤字為 550 億英鎊，現在預計該項數據將超過 3000 億英鎊，佔 GDP 的 15%。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)