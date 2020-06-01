〈MIC產業研討會〉疫情過後 資通訊產業仍面臨三大挑戰

資策會產業情報研究所 (MIC) 今 (1) 日舉行春季線上研討會，展望下半年資通訊產業發展，MIC 表示，仍面臨後續訂單能見度不明確、零件物流成本增加、供應鏈斷鏈風險等三大挑戰。

MIC 表示，中國通訊產業鏈逐漸復工，但受全球主要消費市場美國、歐洲、印度市況不佳，消費力道疲弱、換機潮遞延，下半年資通訊產業訂單能見度低；另外，部分零組件受封城影響，仍面臨斷鏈危機，加上防疫政策導致物流成本上升，估空運物流成本較疫情前平均上升約 2-3 倍。

從各產品觀察，MIC 預期，今年全球智慧型手機出貨將年減 16.9%，跌破 12 億台，品牌廠 5G 手機的新品開發時程也受疫情影響遞延，估 5G 手機出貨量將較日前預期減少 21%，達 2.06 億台，滲透率則降到 17.3%。

MIC 也估今年台灣筆電、桌機與平板電腦出貨皆下滑，桌機與平板電腦出貨分別下滑 9.4%、5.1%，而筆電則下滑 4-8%。

展望下半年資通訊產業，MIC 表示，仍須慎防疫情、美中貿易戰等因素衝擊，不過在數位經濟、電子商務應用、雲端需求崛起，推升伺服器產業商機，另外，智慧醫療、智慧零售、無人運送載具、遠距辦公也是產業新商機。