疫情趨緩+股市反彈 4月勞動基金虧損縮小至2954億元

隨著疫情趨緩、全球股市回穩，勞動基金投資虧損也跟著縮小，根據勞動基金運用局統計，截至 4 月底止勞動基金虧損 2954.5 億元，收益率將近負 7%，但比起 3 月大虧 4712.5 億元大約回補 1758 億元的缺口。

新冠肺炎疫情重挫全球股市，勞動基金投資績效也跟著臉綠，今年首季大虧逾 4700 億元，虧損超過一成，儘管 4 月收益率仍為負數，但隨著歐美疫情回穩，全球股市反彈回升，帶動 4 月投資收益率縮小至負 6.97%。

進一步觀察勞動基金各類別投資績效，新、舊制勞退基金收益數分別為 1786 億元、724 億元，收益率分別為負 7.18%、負 8.44%；另外，勞工保險基金收益樹 448.4 億元、收益率為負 6.1%。

勞動基金運用局表示，截至 4 月底止，整體勞動基金規模共 4.3 兆元，其中新制勞退基金規模共 2.49 兆元，舊制勞退基金規模 9397 億元，勞保基金規模為 7146 億元。

另外，就業保護基金規模為 1355 億元、職災保護專款規模 109 億元，積欠工資墊償基金規模 131 億元。

勞動基金運用局表示，在各國積極紓困振興措施下，緩解企業現金流與營運壓力，加上疫情趨緩、各國陸續解封恢復經濟活動，激勵全球投資信心推升全球股市逐步反彈，預估下半年全球經濟可望逐步恢復，進而帶動勞動基金收益率回升。