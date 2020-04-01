〈勞動基金大虧〉疫情失控投資難度大增 勞金局示警：上半年難樂觀

受肺炎疫情衝擊，全球股市接連跳水重挫，勞動基金前 2 月因此大虧 1514 億元，隨著疫情全球大規模蔓延，恐繼續衝擊投資效益，勞動基金運用局副局長劉麗茹坦言，上半年投資難度大增恐難樂觀，「要有心理準備」。

劉麗茹說，肺炎蔓延至歐美市場，導致歐美等主要經濟體越來越嚴峻，不論美股、台股、新興股市等，幾乎陷入劇烈波動，震盪幅度創 2008 年金融海嘯以來新紀錄。

劉麗茹進一步指出，受全球股市劇烈震盪衝擊，2 月勞動基金績效下跌 3.6%，但這只是 2 月的數字，估 3 月指數較 2 月跌幅恐怕是倍數計算，今年上半年不太樂觀。

不過勞動基金運用局也強調，去年下半年起考量全球股市來到相對高點，當時開始逐步降低股市投資部位，目前持股比重已低於原本預定目標，可望有效降低市場震盪衝擊。

勞金局指出，勞動基金雖然會受短線市場因素衝擊影響投資收益，但勞動基金主要追求長期穩健績效，過去 10 年累積下來已幫勞工賺了 1.1 兆元，平均收益率約 4.16%。

此外，新制勞退基金依法有二年定存最低保證收益，也就是勞工退休時不必擔心因市場波動，短期評價損失而導致退休金縮水，但受中央銀行 4 月降息 1 碼影響，因此 4 月起新制勞退保證收益將從原本的 1.0541% 降至 0.7858%。