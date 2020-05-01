疫情拖累 勞動基金Q1慘賠4712億元

新冠肺炎疫情爆發引發全球股災，勞動基金第 1 季慘賠 4712.5 億元，收益率負 11.16%，光是 3 月整體勞動基金就賠掉 3198.1 億元。

勞動基金運用局今 (1) 日發布第 1 季勞動基金運用績效，受全球股災衝擊，勞動基金截至 3 月底收益數為負 4712.5 億元、收益率為負 11.16%，其中新、舊勞退基金收益率負 11.37%、負 13.37%，勞保基金與積欠工資墊償基金收益率分別為負 10.33%、負 1.40%。

另外，就保基金與職災保護專款收益率逆勢維持正收益，但平均收益率也分別僅 0.45%、0.23%；

勞動基金運用局表示，勞動基金規模截至 3 月底止共 4.28 兆元，其中新制勞退基金規模為 2.49 兆元，舊制勞退基金規模為 9390 億元，勞保基金規模 6902 億元，就保基金規模 1351 億元，職災保護專款規模 110 億元，積欠工資墊償基金規模 129 億元。

勞動基金運用局副局長劉麗茹說，受疫情蔓延導致全球產業鏈受衝擊，股債市面臨劇烈震盪，震盪程度更甚於 2008 年金融海嘯，進而衝擊勞動基金績效表現，預期這波疫情對於勞動基金影響恐一路延長到上半年。