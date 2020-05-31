疫情趨緩境內解封倒數 五國銀大撒幣搶推國旅促刷方案

瞄準國內疫情趨緩帶動國旅商機升溫，銀行信用卡也轉戰衝刺國旅市場，包括兆豐、華南、永豐、台新與國泰世華等 5 家銀行針對國旅推出促刷優惠，祭出現金回饋與訂房折價瞄準國旅商機。

國內連續 49 天沒有本土確診病例，指揮中心宣布 6 月 7 日將大規模鬆綁防疫措施，交通部觀光局預計在 7 月推出「安心旅遊」方案，初步規劃自由行每房 1000 元、團體每人 700 元補助方案，發卡銀行則趕在 6 月「超前部署」端出卡友最有感的現金回饋外，並針對專案旅遊推出刷卡訂房折扣等優惠。

兆豐銀行宣布針對國旅推出刷卡「加碼 6%」現金回饋，卡友只要在指定旅行社、飯店等通路刷卡消費滿額就能現賺 6% 回饋金；透過雄獅旅遊國內訂房不限平假日一律現折 200、加送全家超商大拿鐵 2 杯優惠，每季還能再抽住宿券。

華南銀行滿 2 萬元送 200 元 7-11 抵用券，換算回饋率約 1%，永豐銀滿 2 萬元送 300，回饋率約 1.5%，凱基刷卡滿 6000 元送 200 元，換算回饋率約 3.3%。

除了旅遊通路現金回饋，旅行社合作也是兵家必爭之地，刷兆豐卡購買雄獅旅遊可享澎湖團體行 300 元折抵優惠、全家超商 100 元禮物卡；在東南旅遊買指定主題行程則可享 4 人同行現省 800 元及統一超商 100 元禮物卡。

另外，國泰世華則是提供國內訂房享 5% 折扣。建議民眾不妨同時運用發卡行優惠與政府觀光局補助，開心出遊也能精省花費。