沈榮津：振興券7月上路 新增信用卡採3+1多元模式發放

國內新冠肺炎 (COVID-19) 疫情趨緩，政院振興措施擬在 7 月上路，經濟部長沈榮津今 (21) 日受訪表示，振興券將採 3+1 模式發放，6 月進一步公布細節，另外，經濟部未來四年規畫，將以總統六大戰略產業、四個研發製造中心、洽簽投資保障協議為目標方向。

沈榮津表示，關於振興券細節規劃進度，大方向仍以「好領、好用、刺激消費」為前提，並採行動支付、電子票證、信用卡、振興券紙本等 3+1 多元選擇方式進行，時間點將在 6 月宣布，7 月暑假配合推動。

媒體關注經濟部未來四年規劃，沈榮津指出，對內將配合國發會規劃，落實總統所提出的六大核心戰略產業，並打造台灣為高科技研發中心、綠能研發中心、高階製造中心、半導體先進製程中心等四大研發製造中心，同時洽投資保障協議，協助廠商全球布局，包含高階留台灣、中低階往新南向國家、歐美就近設廠。

沈榮津強調，在建立高科技研發中心，將擴大技術處過去 A + 計畫，變成大 A + 計畫，吸引國際大廠來台落腳投資。

另一方面，4 月外銷訂單超乎市場預期連二紅，沈榮津表示，疫情帶動資通訊出貨，反觀傳統產業則有雙位數衰退，政府將利用近期員工薪資、營運補貼紓困計畫，協助廠商渡難關，累計至今已補助 2980 家製造業，補助金額達 76.81 億元。