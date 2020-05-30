〈能源盤後〉供需基本面反轉 5月WTI上漲88%創史上最大單月漲幅

週五 (29 日) 交易，原油價格逆轉後強勢收高，自交易員關注中美局勢發展中獲得支撐，以及美國活躍的石油鑽井機具數量又再次下降，表明國內產量進一步下降。

白宮發言人表示，儘管中美緊張局勢加劇，但川普並未退出中美第一階段協議，原油期貨價格在此發言後大漲，價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，白宮發言人該消息「讓原油交易者得回補。」

在原油期貨交易收盤後，川普新聞發布會的消息傳出，川普稱美國將制裁中國官員，因中國實施新國安法的計畫可能會削弱香港的自治權，但他沒有討論是否推翻中美貿易協議。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.78 美元或 5.3%，收每桶 35.49 美元。

5 月份 WTI 最前月契約價格上漲 88.4%，回溯至 1983 年為有史以來最大漲幅。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 4 美分或 0.1%，收每桶 35.33 美元。該契約於收盤後到期。

Brent 最前月契約價格本月上漲 39.8%，為 1999 年 3 月以來最大單月漲幅。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.81 美元或 5%，收每桶 37.84 美元。

Sevens Report Research. 共同編輯 Tyler Richey 指出，在貝克休斯報告美國原油鑽井機具數量下降後，WTI 原油價格就開始走高，在盤中高點突破週四高點後，價格開始取得動能，最終走向本週新高點。

貝克休斯 (Baker Hughes) 週五報告，本週美國活躍的石油鑽探機具減少 15 個，降至 222 個。與此同時在役的鑽探機總數也減少了 17 個，降至 301 個。

Richey 表示，美國活躍的石油鑽井機數量持續穩定下降，是因供應鏈中斷且最終原油期貨價格不利。他補充，在役的鑽探機總數剩下 301 個創歷史新低。

與此同時，儘管中美局勢緊張，但 Flynn 認為「跡象顯示，需求復甦狀況比多數人的預期還要更有活力且更快速。」

Flynn 指出，美國和其他主要經濟體重新開放，激發需求，有助於 5 月漲勢，且在需求增加之際，美國產量持續大減，連 OPEC 的 5 月產量也大減。

EIA 週四數據顯示，美國石油總產量減少 10 萬桶 / 日，下降至每日 1140 萬桶；路透報導，OPEC 5 月份石油產量為 2477 萬桶 / 日，為 20 年以來最低水準，且較 4 月修正後的數據下降 591 萬桶 / 日。

但也有分析師擔心這波價格的漲勢可能會成為減產阻力。Jefferies 分析師 Jason Gammel 報告指出，因為原油呈現劇烈正價差，凸顯囤油動機。「我們擔心，如果價格已經漲至不具有減產吸引力的水準，這種以供應驅動的漲勢在生產恢復速度太快時，可能會有危險。」

其他能源商品

6 月交割的汽油期貨價格上漲 2.7%，收每加侖 1.0259 美元，本月漲幅 47%，為 2017 年 8 月以來最大單月漲幅。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 4.2%，收每加侖 96.47 美分，本月上漲近 32%。

上述 6 月期貨契約於今日收盤到期。