傳英國對華為立場改變 擬限縮5G參與程度2023年前完全排除

英國每日電訊報週五 (22 日) 報導，新冠肺炎疫情爆發後，英國首相強生（Boris Johnson）對華為參與英國 5G 網路計畫的立場也改變，已指示官員縮減華為參與英國 5G 網路的角色，2023 年底之前降到零。

根據報導，強生已指示官員研擬計畫，要在在 2023 年之前，把華為參與英國 5G 基礎建設的程度縮減到零。

一名官員說：「強生還是想和中國維持關係，但與華為的交易將大幅縮減。官員已經接到研擬計畫的指示，盡快降低華為參與的程度。」

此事代表英國對華為的立場大幅轉向，事實上，強生 4 月底還堅定表示，將在英國的 5G 網路採用華為設備。

英國政府在 1 月同意華為參與英國 5G 網路建設中的非敏感範圍，並將參與程度限制在 35% 以內。然而英國輿論對於是否採用華為設備一直存在正反兩極的激烈討論。反對者憂心國家安全受到威脅，支持者認為排除華為會拖慢 5G 發展腳步。

美國則對華為設備提出安全方面的疑慮，曾警告盟友若採用華為的設備，將危及彼此的情報共享關係。

強生預計 6 月前往美國參加 G7 高峰會，將是他疫情爆發後的第一個外國出訪行程。由於英國和歐洲之間的貿易協商充滿摩擦，外界預料他將藉由與美國總統川普見面的機會，推動英美之間的貿易磋商。

泰晤士報週五稍早報導，強生也已指示公務員研擬計畫，終結英國仰賴中國供應關鍵醫療器材和戰略性物資進口的情況。

中國處理疫情的方法飽受各界批評，美國更指控中國隱匿疫情，但北京當局一直矢口否認。