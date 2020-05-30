思科擬收購網路公司ThousandEyes 強化軟體實力

思科宣布將收購安全軟體公司 ThousandEyes，據悉這筆收購案價格約為 10 億美元，若消息確實，這代表思科已斥資 47 億美元收購兩家性質相似的網路軟體服務公司。

2017 年 AppDynamics 首次公開募股前，思科便以 37 億美元收購該公司，顯示出思科想要對降低對網路硬體的依賴、強化軟體實力。

而此次收購的 ThousandEyes 提供的網路性能監控服務，能告訴客戶互聯網服務的終端用戶是否達到預期，將用來輔助 AppDynamics 監控分析與應用的業務。

思科資深副總裁 Todd Nightingale 在公布這項收購案的部落格中寫道，「隨著遠端工作需求大增，連網能力面臨巨大考驗，ThousandEyes 為網路用戶體驗提供的服務，比以往任何時候都要來得重要。」

Nightingale 寫道：「透過成千上萬個監控軟體，ThousandEyes 的平台能對網路有著前所未見的了解，讓每次監控都更聰明。」

他補充，「思科將在 AppDynamics 應用智能產品組合中，整合 ThousandEyes 的功能，以強化企業、網路和雲端的能見度。」

根據 Pitchbook Data 的數據，ThousandEyes 成立於 2010 年， 最近一次在 2019 年 2 月募資超過 1.1 億美元，估值約為 6.7 億美元。

儘管思科在絕大多數市場佔有一席之地，但公司顯然希望進軍軟體服務領域，以因應市場趨勢變化。