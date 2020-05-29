南寶今年積極拓展市占率 看好產品價格持穩

樹脂大廠南寶 (4766-TW) 股東會年報出爐，南寶指出，今年營運兩大動能為鞋用黏著劑與衛材用膠，將積極拓展在中國的市占率，並預期產品價格將維持穩定，有助推升毛利率表現。

南寶表示，上半年由於肺炎疫情發展，已可合理預期對營業計劃造成的影響，不過，公司保守看待營運之餘，仍持續深耕現有市場，整合各項資源，拓展生產基地及佈局新區域。

對於今年展望，南寶指出，鞋用黏著劑與衛材用膠為營運關鍵驅動因素，預期產品價格將維持穩定。其中，鞋用黏著劑的主要成長動能來自在一線國際品牌及中國本土品牌市占率增加。

特殊黏著劑主要成長動能則來自中國本土消費產品對熱熔膠的需求，其應用包括尿布、家電用品及壓敏黏著產品，目前尿布用膠在中國 Tier2 與 Tier 3 品牌市占率約 2 至 3 成，今年將致力提升在 Tier 1 的市占率。

為進一步發展碳纖維複合材料及成型品業務，南寶規劃於中國江蘇省合資興建專業碳纖維複合材料及成型品供應廠，提供碳纖維複合材料及相關成型應用，佈局中國市場需求，預計投資人民幣 7000 萬元，產品著眼筆電機殼上下蓋應用。

南寶去年受惠鞋用膠、黏著劑需求動能強勁，加上產品組合改善，原物料價格壓力趨緩，稅後純益 12.28 億元，年增 82.56%，每股純益 10.19 元，雙率、純益與 EPS 均創近 3 年、同時也是上市以來新高。