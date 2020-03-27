南寶去年賺逾一股本 純益與EPS寫3年高

樹脂大廠南寶 (4766-TW) 今 (27) 日公告去年財報，受惠鞋用膠、黏著劑需求動能強勁，加上產品組合改善，原物料價格壓力趨緩，去年稅後純益 12.28 億元，年增 82.56%，每股純益 10.19 元，雙率、純益與 EPS 均創近 3 年、同時也是上市以來新高。

南寶去年第 4 季營收 45.25 億元，季增 0.8%，年增 6.07%，毛利率 27.56%，季減 1.01 個百分點，年增 2.83 個百分點，營益率 10.27%，季減 0.41 個百分點，年增 3.65 個百分點；稅後純益 3.36 億元，季減 2.89%，年增 1.32 倍，每股純益 2.79 元。

南寶去年營收 171.14 億元，年增 6.8%，毛利率 27.57%，年增 3.81 個百分點，營益率 9.83%，年增 4.21 個百分點；稅後純益 12.28 億元，年增 82.56%，每股純益 10.19 元。

南寶去年受惠品牌運動鞋鞋用膠需求穩定成長，加上尿布膠等黏著劑動能強勁，雙引擎驅動下，帶動全年營收創新高。獲利方面，受惠產品組合改善，加上原物料價格壓力趨緩，南寶去年毛利率穩定走揚，第 2 季雙率雙創上市來新高，第 3 季毛利率再改寫新猷。

南寶董事會昨 (26) 日通過去年盈餘分派案，每股擬配發現金股利 6 元，寫配息新高。