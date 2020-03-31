南寶中國復工率逾9成 越南鞋用膠需求增溫訂單看到下半年

樹脂大廠南寶 (4766-TW) 中國市場先前雖受延後復工影響，需求銳減，但目前復工率已逾 9 成，且受惠轉單效應，越南鞋用膠需求成長，第 2 季已有客戶下單，甚至部分訂單需求已達下半年；衛材用膠則受惠剛性需求相對持穩，受肺炎疫情影響有限。

南寶中國產能包括東莞、佛山、昆山與福清，產能約三分之一在中國，內銷比重達 7 成，營收占比則約 37%，目前中國廠區復工率已超過 9 成。南寶原先預期，第 1 季營收將較去年同期小幅成長，但受肺炎疫情影響，中國產能延後復工，第 1 季營收恐較去年同期衰退。

南寶主要產品為鞋用膠與尿布等衛材用膠，目前尿布用膠在中國 Tier2 與 Tier 3 品牌市占率約 2 至 3 成，並將提升在 Tier 1 的市占率。南寶表示，雖然近來受肺炎疫情影響，消費者購買意願降低，終端需求減少，但尿布、衛生棉等衛材用膠為剛性需求，受影響有限，目前衛材用膠需求仍持穩。

除中國市場，南寶在台灣、越南產能各約 2 成，澳洲 1 成，其餘除越南外的東南亞地區，產能占比不到 1 成。雖然先前受延後復工影響，中國市場需求銳減，但南寶受惠轉單，越南訂單成長，鞋用膠需求力道維持一定水準，第 2 季已有客戶下單，甚至有許多客戶訂單需求已下達半年。

南寶去年受惠鞋用膠、黏著劑需求動能強勁，加上產品組合改善，原物料價格壓力趨緩，稅後純益 12.28 億元，年增 82.56%，每股純益 10.19 元，雙率、純益與 EPS 均創近 3 年、同時也是上市以來新高。