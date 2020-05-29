遞延單、遠居商機帶動 Q2顯示器面板出貨可望季增逾2成

市調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 出具最新報告指出，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情帶動遠距商機，推升全球顯示器需求，加上供給端恢復生產，第 2 季在遞延訂單出貨、需求雙重挹注下，預期第 2 季顯示器面板出貨將達 3840 萬片，季增 22%、年增 8.6%。

群智表示，今年顯示器產業仍面臨挑戰，但三星顯示器計畫在年底陸續關閉 LCD 產線，將讓整體市場占比改變，預期年底三星退出後，VA 曲面產品將由友達 (2409-TW)、中國華星光電受惠；IPS 面板方面，則預期將由 LGD、京東方接手。

整體而言，群智指出，今年上半年全球顯示器面板市場呈現需求先抑後揚，分別由疫情、遠距商機帶動，統計今年第 1 季全球顯示器面板出貨量達 3140 萬片，季減 14.9%、年減 7.7%，從出貨量、面積來看，京東方皆位居第一，其中面積方面，京東方是首次超越 LGD。

台廠方面，群智表示，友達、群創 (3481-TW) 首季出貨分別達 490 萬片、390 萬片，分別年減 23%、36%，主因是部分後端模組廠位在中國導致，但展望第 2 季，預期在遠居商機帶動下，IT 顯示器面板出貨都將明顯成長。