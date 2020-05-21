電視面板供給過剩、需求低迷 5月均價續跌2-5美元

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊全球經濟前景不明，終端需求持續萎縮，導致電視面板需求疲弱，市調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 表示，雖然韓廠逐步下調投片量，但整體市場仍供過於求，預期 5 月部分尺寸價格跌幅將收斂，但平均降幅仍達 2-5 美元。

群智表示，雖然市場需求疲弱，但多數面板廠產線仍維持較高稼動率，加上疫情解封，各地工廠逐步復工，導致供應規模較上季增加，第 2 季全球液晶電視面板再度面臨供應過剩狀況。

從各尺寸別分析，群智指出，32 吋因外銷需求走弱，5 月下跌 2 美元，39.5-43 吋等主流尺寸也因需求減少、供應過剩，5 月估跌價 2-3 美元，

50 吋以上方面，因外銷備需求走弱，短期供需轉趨寬鬆，但受惠韓廠退出刺激，5 月價格跌幅收斂至 2-3 美元，超大尺寸方面，因北美疫情影響，需求走弱，5 月仍將下跌約 5 美元。

另一方面，群智表示，今年首季全球雖受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，但廠商為確保營運穩定，提前備貨、加上下游廠商拉貨，根據統計，首季全球智慧型手機面板出貨量達 3.8 億片，近乎持平去年，僅年減 0.8%，其中，柔性 OLED 需求強勁，出貨量達 4200 萬片，年增 7.1%。