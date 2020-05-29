解封受惠股迎資金潮 分三大類操作

台灣 6 月 7 日起擴大解禁，民眾逐漸可開始正常生活，也讓壓抑已久的消費蓄勢爆發，觀光概念股也跟著「解封」，近來受法人買盤追捧，包括飯店、觀光餐飲、交通、自行車族群股價強勢反彈，資深分析師胡毓棠於直播節目《股市小葉問》中教戰，布局後疫情時代受惠股，可先分成強勢創高、相對落後、轉強股三大類操作。

為了示範防疫樂活新生活，衛福部部長陳時中南下墾丁、台南等拉抬觀光，政府也將發放振興券，胡毓棠看好觀光飯店類股，將有一波反彈行情，如晶華、夏都、國賓、華園，能挺過疫情就代表最壞的狀況已經過去。

此外，民眾開始願意外食，也將帶動餐飲類股如王品、瓦城、美食 - KY 的表現；自主健康管理觀念將更為重視，自行車概念的巨大、美利達，紡織的儒鴻、聚陽皆是市場矚目的解封受惠股。

解封概念股該怎麼操作？胡毓棠認為可分為三大類型態操作。首先，強勢創高型態類型如觀光類的六福，短線能沿著 5 日均線進出操作。

其次是，相對落後底部股如寶成，宜在箱型整理區間分批布局；最後為，突破年線轉強股如鳳凰，可留意年線支撐區拉回找買點。

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