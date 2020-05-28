〈每日外資外匯觀點〉美中關係緊張升級 有利抬高避險美元身價

美國國務卿蓬佩奧宣布香港不應再被視為自治區，不符合特殊待遇條件，加劇美中緊張局勢，金價短線上漲，美元指數則下跌至 98.90 附近，週四 (28 日) 市場關注美國 GDP 等數據公布及聯準會紐約分行總裁威廉斯的談話。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

IG Securities 資深外匯分析師 Junichi Ishikawa 認為，目前廣泛風險趨勢中，美中關係尤為重要，如果出現更多問題，投資人將買入更多的美元作為避險資產，美元近期跌勢將減緩。

IA Wealth Management 首席市場分析師 Colin Cieszynski 則表示，投資人須密切關注地緣政治緊張局勢對全球復甦的影響，以及是否會迫使央行採取更多行動。

週三 (27 日) 美元指數在歐盟宣布 7500 億歐元的疫情刺激方案後急跌，歐元兌美元則突破 1.10，從技術面來看，美元指數在當前水平存在短期支撐，假如能夠守住，有機會推動美元指數再度反彈至 100。

週四 (28 日) 美國將公布第一季度 GDP 修正值，市場預期將衰退 4.8%，降幅與初值一致，市場繼續期待美國公布新的財政刺激措施。

市場分析，若美國 GDP 修正值降幅大於預期，可能使得美元受到打壓，因美國經濟憂慮而引發的避險買盤則可望為金價提供支撐。

道明銀行研究部指出，風險資產受到樂觀情緒的影響，股市上漲已出現巨額溢價，美元指數 DXY 則已從高點下跌約 5%，反映了風險資產走強的趨勢，如果消息面變糟的話須提防市場出現反轉，預期美元在第二季將會進一步走強，尤其是對歐元和英鎊等貨幣。